Fréquentation en hausse pour les Rencontres d’Arles

La 48ème édition des Rencontres d’Arles a été inaugurée le lundi 3 juillet par Françoise Nyssen, Ministre de la Culture. La programmation de l’édition 2017 du festival, conçue par son directeur Sam Stourdzé, vise une nouvelle fois le goût de l’ailleurs, de l’ouverture et de l’échange. Des grands chapitres pour témoigner de la diversité des approches et des pratiques photographiques : 28 artistes nous offrent leur regard sur la Colombie, tandis que 66 photographes iraniens nous racontent leur pays en photos des années 1979-2017. L’Espagne est également à l’honneur avec le collectif Blank Paper, ...

Cette48ème édition poursuit également l’intérêt que le festival porte aux collectionneurs. De l’excellente collection latino-américaine deLetitiaet Stanislas Poniatowski à l’étrange ensemble vernaculaire consacré aux nains, géants et hercules rassemblé par ClaudeRibouillault, les collectionneurs sont célébrés pour leur esprit libre qui met en lumière des pans négligés de l’histoire de la photographie.

Un grand projet pour la photographie dans la région Hauts-de-France avec les Rencontres d’Arles Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France a annoncé samedi 8 juillet à Arles en présence de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, Hubert Védrine, président des Rencontres d’Arles, Hervé Schiavetti, maire d’Arles, et des acteurs déjà présents sur le territoire, qu’il confie à Sam Stourdzé, directeur des Rencontres d’Arles, une mission de préfiguration pour doter la région Hauts-de-France d’une institution de référence en matière de photographie, en lien avec les Rencontres d’Arles. L’objectif de ce projet pour la photographie est de devenir rapidement une institution de référence au niveau européen en matière d’exposition, de recherche et de conservation, tout en profitant de la dimension grand public de la photographie avec des expositions fédératrices.

Semaine d’ouverture : 17.500 festivaliers

Le succès public se confirme : fréquentation en hausse de 15% (12% d’augmentation déjà en 2016 et 50 % d’augmentation depuis 5 ans)

BUDGET

7 000 000 euros (6 700 000 € en 2016) - 37% de financements publics

45 % recettes propres

18% de mécénat

CHIFFRES CLÉS

17.500 visiteurs (augmentation de 15% par rapport à l’édition 2016, 15 200 visiteurs en 2016) Enthousiasme du public arlésien : ils sont plus de 2500 au rendez-vous

Près de 40 expositions dans 25 lieux dans toute la ville

250 artistes et plus de 30 commissaires invités au programme

7 soirées proposées dans différents lieux d’exposition en ville dont 3 soirées gratuites 125 évènements publics : visites publiques en présence des artistes et des commissaires, signatures de livres, émissions de France Inter et France Culture en direct

80 éditeurs français et internationaux présents au Cosmos Arles Books

2 NOUVEAUX LIEUX

Après l'ouverture de Ground Control et de Mistral en 2016, deux nouveaux lieux d'exposition ont ouvert sur le boulevard Émile Combes :

Croisière qui accueille des expositions, des rencontres, un pop-up restaurant : le Chiringuito, une librairie Actes Sud éphémère, un vinyl store Harmonia Mundi, une salle d’écoute Devialet ou encore des fêtes. Croisière, un nouveau lieu placé sous le signe des Rencontres.

et la Maison des peintres qui accueillent les expositions de Mathieu Pernot, Christophe Rihet et Roger Ballen.

CETTE ANNÉE ENCORE

Les Nuits de la photographie

Le festival a proposé cette année 3 soirées gratuites :

le 3 juillet en ouverture, une grande nuit colombienne sur le boulevard Émile Combes qui a réuni plus de 6000 personnes

le mercredi 5 juillet une soirée Littérature & Photographie avec des lectures et des performances de Fanny Taillandier, Maylis de Kerangal, Delphine Minoui, Cécile Mainardi, Bernard Chambaz, Marie Darrieussecq

le vendredi 7 juillet la Nuit de l’Année, aux Papeteries Étienne, a accueilli plus de 5000 personnes

Et aussi : 3 soirées exceptionnelles au Théâtre antique : Joel Meyerowitz, Annie Leibovitz, Iran Maintenant

Le VR Arles Festival, co-fondé par Fisheye, BNP Paribas et les Rencontres d’Arles, s’est installé pour la deuxième année au couvent Saint-Césaire jusqu'au 31 août. 20 films sont présentés au public pour lui faire découvrir le meilleur des fictions, documentaires et créations artistiques de la réalité virtuelle.

Cosmos-Arles Books, 3ème édition Satellite dédié aux pratiques contemporaines de la publication photographique, Cosmos-Arles Books réunit 80 éditeurs spécialisés lors la semaine d’ouverture.

Le Grand Arles Express continue son déploiement des Rencontres d’Arles en région : il fait désormais escale à Marseille, Avignon, Nîmes et Toulon.

PRIX DÉCERNÉS PENDANT LA SEMAINE D’OUVERTURE

NOUVEAU PRIX DÉCOUVERTE 2017 Lauréats : Carlos Ayesta & Guillaume Bression Proposés par Le 247, galerie de photographies, Paris Dotation : 20 000 euros

LUMA RENCONTRES DUMMY BOOK AWARD ARLES 2017 Lauréats : Olga Kravets, Maria Morina, Anna Shpakova et Oksana Yushko pour leur projet Grozny: Nine Cities Dotation : 25 000 euros

Les membres du jury 2017 : Sam Stourdzé, Delphine Bedel (éditrice Meta/Books), Mathieu Charon (éditeur RVB Books) et Matthieu Humery (directeur du programme d'archives vivantes, fondation LUMA)

LES PRIX DU LIVRE 2017 :

• PRIX DU LIVRE D’AUTEUR Ville de Calais (Dotation : 6 000 euros) : Henk Wildschut | Gwinzegal, éditeur version française ; Henk Wildschut, auto édition version anglaise

Mention spéciale prix du Livre d'Auteur : Kent Klich, Gaza Works | Kent Klich, Louise Wolthers, Dragana Vujanovic Ostlind, Koenig Books Ltd, Suède

• PRIX DU LIVRE HISTORIQUE Latif Al Ani | Latif Al Ani, Morad Montazami, Tamara Chalabi, Éditions Hannibal, Belgique

• PRIX DU LIVRE PHOTO-TEXTE | Dotation : 6 000 euros

The Movement Of Clouds Around Mount Fuji, Photographed And Filmed By Masanao Abe | Masanao Abe, Helmut Völter, Spector Books, Allemagne.

Dotation : 6 000 euros

Les membres du jury 2017 : Florian Ebner (Centre Pompidou), président du jury, Laia Abril (photographe), Jérôme Marc (Fnac), Vera Michalski (Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature) Wim van Sinderen (FotomuseumDen Haag) et Newsha Tavakolian (photographe). En partenariat avec la fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature et avec le soutien de la Fnac pour le prix du Livre d'Auteur.

PRIX DE LA PHOTO MADAME FIGARO - ARLES 2017

2ème édition du Prix de la Photo Madame Figaro - Arles 2017 décerné à une femme photographe dont le travail est exposé au festival.

Lauréate : Paz Errazuriz

Dotation : 10 000 euros et une commande photographique du Madame Figaro. Les membres du jury 2017 : Mélanie Laurent (présidente) Emmanuelle Bercot, Caroline De Maigret, Vincent Dedienne, Thierry Fremaux, Marina Foïs, Simon Porte Jaquemus, Jérémy Renier, Ellen Von Unwerth, Jean de Loisy, Jean-Sébastien Stehli et Gwen Couedel

PRIX DU VR ARLES FESTIVAL 2017 Lauréat : Miyubi de Félix Lajeunesse et Paul Raphaël

Mention spéciale : Dear Angelica de Saschka Unseld

Les membres du jury 2017 :

Michel Hazanavicius (réalisateur), président du jury, Valérie Donzelli (actrice et réalisatrice), Mercedes Erra (fondatrice de BETC et présidente du Musée national de l’histoire de l’immigration) Elisha Karmitz (directeur de mk2 Agency), Vincent Perez (acteur et réalisateur), Olivier Mégean (président-directeur général du Point), Bertrand Cizeau (directeur de la communication Groupe de BNP Paribas) et Benoît Baume (président et directeur de Fisheye)

PHOTO FOLIO REVIEW

131 experts de 24 pays et 294 participants de 29 pays sur 6 jours.

Lauréate : Aurore Valade

Elle bénéficiera d’une exposition en 2018

Coups de cœurs : Haley Morris Cafiero – New-York/The Watchers, Alexandra Lethbridge- Other ways of knowing, Charlotte Abramow – Maurice et Catherine Leutenegger – New artificiality