JEAN-CLAUDE LARRIEU, les années Goutte-d’Or 1977-1987

Il a signé l'image d'une soixantaine de longs métrages de fiction, travaillé avec des réalisateurs nommés Maurice Pialat, Philippe Leguay, Isabel Coixet ou Pedro Almodovar. La longue est belle carrière de Jean-Claude Larrieu commence au village des Pyrénées où il a grandi : à quinze ans, il décide de devenir cinéaste. Sans la formation alors monopolisée par les écoles parisiennes de l'IDHEC et de la rue de Vaugirard, sans l'appui de relations, le rêve de toucher une caméra se réalise en 1964 par l'affectation à l'Etablissement cinématographique des Armées, au prix d'un engagement volontaire de trois ans. Une fois libéré, Jean-Claude Larrieu travaille comme caméraman sur des reportages ou des documentaires qui le mènent à travers la France, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Sa carrière de directeur de la photographie commence en 1980 avec "Le Crime d'amour" réalisé par Guy Gilles, elles se poursuit aujourd'hui, avec "Bookshop" d'Isabel Coixet, qui sortira en salles à l'automne 2017. Dans ce parcours, la photographie n'apparaît qu'en 1973, avec l'achat à Hong Kong d'un premier appareil Nikon. Oubliant les lumières du studio, Larrieu devient son propre auteur, il photographe ses proches, les intègre dans l'histoire qu'il partage avec eux. Les trois cent-cinquante photos noir et blanc prises aux premiers jours de 1975 dans son village originel feront quatre ans plus tard la matière de son long métrage en banc-titre, "Montastruc", produit par l'INA. .

L'exposition qui inaugure dans le Marais la galerie Patrick Gutknecht court sur dix années d'une communauté de jeunes artistes et d'amis qui se partageaient les chambres d'un immeuble du quartier populaire de la Goutte-d'Or, que Jean-Claude Larrieu avait rejoint en 1968. Certains de ces résidents connaîtront plus tard leur notoriété, Hervé Guibert, écrivain et photographe, le styliste Christian Louboutin, Bernard Faucon et Pierre Reimer, photographes, Christian Caujolle, écrivain et journaliste, le plasticien Claude Lévêque ou le cinéaste Pablo Lopez-Paredes. À trente années de distance, les images de Jean-Claude Larrieu renvoient l'atmosphère chaleureuse des pièces pleines de livres et de dormeurs, l'écho joyeux des fêtes, les dîners sur les toits et les fenêtres sur cour, les déguisements et les galettes des Rois, les virées en Provence et le voyage à New York, avec cette touche de nostalgie sans laquelle il ne serait pas d'âge d'or.

Hervé Le Goff

Jean-Claude Larrieu, les années Goutte d'or 1977-1987. Patrick Gutknecht, 78 rue de Turenne 75003 Paris. Du 4 mars au 29 avril 2017.

