La Maison Européenne de la Photographie la tristesse de nous informer du décès de Joël Brard. C’est une figure majeure de l'institution parisienne qui nous a quittés ce vendredi 5 mai 2017.

Né à Tarbes le 14 octobre 1947, d’un père musicien et luthier et d’une mère italienne, Joël Brard a découvert le monde très jeune, voyageant notamment à New York et à Montréal. De retour en France à l’âge de 16 ans, son inclinaison artistique l’a d'abord emmené vers le théâtre.

Mais c’est avec l’aventure « Paris Audiovisuel », association fondée en 1978 par Henry Chapier et Jean-Luc Monterosso à l’origine de la biennale du Mois de la Photo et préfigurant la Maison Européenne de la Photographie, qu’il a rejoint dès ses débuts et à laquelle il a consacré sa carrière entière, que s’épanouit sa passion de la photographie.

Joël Brard a ainsi été directeur de la communication de la Maison Européenne de la Photographie de 1996 à 2013, et commissaire général adjoint du Mois de la Photo, depuis sa création en 1980 jusqu’à l’édition de 2017, qui s’est achevée fin avril.

Il luttait avec courage depuis plusieurs années contre la maladie qui l’a emporté.

Les obsèques ont lieu au cimetière du Père Lachaise, jeudi 11 mai 2017.

Que sa famille et ses amis trouvent ici l’expression de nos condoléances les plus attristée.

Fleurs et couronnes peuvent être envoyées à la Maison médicale Jeanne Garnier, Funérarium Joël Brard, 106 avenue Emile Zola, 75015 Paris.

Une cérémonie laïque a lieu au crématorium du Père Lachaise, en salle Bigot, jeudi 11 mai 2107, à 16h.

Le portrait de Joël Brard qui ouvre le communiqué a été pris par Bernard Plossu en 2015