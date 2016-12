LA BOURSE DU TALENT : 18 ANS ET L'AVENIR

Avoir institué une bourse décernée quatre fois l'an et annuellement célébrée à la BnF, il y a de quoi tirer une légitime fierté. L'affaire remonte à 1997, dans le sillage de la création de photographie.com, premier journal en ligne francophone consacré à la photographie et, à ce jour, le plus ancien. Ouverte à tous et sans limitations de candidature, la bourse soutenue dès son origine par des partenaires nommés Kodak, Picto et Profot ne tend ni chèque et ne verse pas d'euros : mieux, elle offre un bagage pour l'avenir, avec une ample visibilité sur le site photographie.com pour les douze dossiers retenus à la première sélection, et, pour le lauréat, une réserve confortable de consommables, un bouquet de prestations de laboratoire et la réalisation d'un book haut de gamme. Autant d'avantages qui, ajoutés la reconnaissance dans un métier réputé difficile, permettent le rebond nécessaire à tout premier succès.

La Bourse du Talent qui fête aujourd'hui ses dix-huit ans maintient sa vitesse de croisière de quatre sessions annuelles consacrées au reportage, au portrait, à la mode et au paysage. Bénéficiant du partenariat des Cyclopes, d'Expo Z, d'Herez, d'Imaging Ilford, de la Maison de la Photographie, de PixTrakk qui ont rejoint l'allié fondateur Picto, la Bourse du Talent reçoit depuis 2007 l'éclairage prestigieux de la BnF par l'exposition, chaque mois de décembre, des dossiers lauréats de l'année qui s'achève. Pour ses dix-huit ans qui sanctionnent une maturité plus qu'une majorité, la Bourse du Talent voit son édition 2016 accompagnée d'un beau livre rouvert sur les œuvres de jeunes photographes lauréats, sélectionnés et présentés par Didier de Faÿs, co-fondateur du prix et par Héloïse Conésa, conservatrice du patrimoine, responsable de la photographie contemporaine au département des estampes et de la Photographie de la BnF. Publié aux éditions Delpire, l'ouvrage fait déjà date.

Hervé Le Goff

• Bourse du Talent 2016 Allée Julien Cain, Bibliothèque national de France, Site François Mitterrand, Quai François Mauriac, Paris 13, du 15 décembre 2016 au 26 mars 2017, du mardi au samedi de 9 h à 20 h, dimanche de 13 h à 19h, lundi de 14 h à 20 h, sauf jours fériés • Identités à venir, La Bourse du Talent 2016, 128 pages 20x23 cm, broché, éditions Delpire, 22€.