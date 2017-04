Nouveau cap sur la photographie d’auteur

À l'occasion de la 1ère édition du festival Ailleurs, nous rencontrons le dynamique David Robo, maire de Vannes. Après 12 ans d’éditions du festival Photo de mer, Ailleurs est le nouvel événement photographique ouvert à tous et gratuit qui a été crée pour se faire plaisir et offrir aux vannetais un événement de qualité. Ailleurs est une invitation au voyage, une proposition de voir ici et ailleurs autrement. « Il était important de marier les grands noms de la photographie et les clubs amateurs restent trop souvent dans l’ombre. J’ai choisi un photographe pour la direction artistique du festival, avec un regard d’auteur. Qui peut mieux représenter la photographie qu’un photographe lui-même. »

Le public est invité à suivre un parcours dans les murs et institutions vannetaises à la découverte de bâtiments patrimoniaux encore méconnus. La scénographie a été pensée comme une circulation dans la ville, entre intérieure et extérieure.

interview par Didier de Fays

rédigé par Julia Boursinhac