Née en 1979 à Toulouse, Laetitia Vançon, ingénieur chimiste de formation, est autodidacte. Elle se passionne pour la photographie à partir de 2009 en se lançant dans la réalisation d’un journal intime en images, et se professionnalise ensuite grâce à un cursus de photo-journalisme au Danemark, puis en Allemagne où elle réside désormais.

Nourrie de ses voyages, elle développe une photographie documentaire fondée sur le récit de ses rencontres, qui lui a valu la médaille d’or dans la catégorie «International Picture Story» du concours du College Photographer of the Year.