Né en 1973, Valery Melnikov, diplômé de l’université de Stavropol, est un photoreporter qui développe depuis quelques années, en parallèle de ses commandes jour- nalistiques, un travail plus personnel majoritairement produit en noir et blanc où il écrit en creux l’histoire de l’ancien empire russe. Ainsi, dans Undying Game, il s’attache à montrer, malgré la domination de l’Union soviétique pendant près d’un demi-siècle, le maintien en Géorgie du rugby traditionnel, le Lelo Burti, et dans Explosive Quiet Life, il évoque les conséquences de la montée d’un islam radical dans le village de Guimry, autrefois terrain d’une rébellion contre le joug russe.