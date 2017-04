Ailleurs à Vannes - Un festival 100% gratuit

Après le succès du nouveau Festival «Jazz en ville» en juillet 2016, la Ville de Vannes continue d’innover en créant un nouvel événement photo baptisé Ailleurs. Un rendez-vous culturel qui va rythmer Vannes à compter du 1er avril 2017, dans des lieux aussi prestigieux que l’Hôtel de Limur, le passage central de la Cohue mais aussi le Kiosque, les Bigotes et les murs du centre-ville de Vannes !

« Sur la route ouverte », « On the Open Road » est le thème de cette première édition ouverte au voyage, au road-trip, au cheminement, des années 1960 à nos jours… De grands photographes seront exposés, à l’image de Raymond Depardon, Bernard Plossu, Paul Fusco, René Tanguy et également de jeunes talents français tels Alexa Brunet et Simon Tanguy.

La direction artistique de l’événement a été confiée à Dominique Leroux, photographe breton. Pour un baptême, il fallait un parrain prestigieux : ce sera le cas en la personne du chanteur Miossec, figure indissociable de la Bretagne, passionné de photos et de voyages.

Dans cette nouvelle aventure photographique, les associations photos vannetaises In Visu, Contraste et L’atelier numérique de l’IUT seront parties prenantes du projet