Appel à participation  Bourse du Talent Portrait

Bourse du Talent Portrait La Bourse du Talent est la distinction en photographie

qui accompagne depuis 1998 les jeunes photographes

Rendez-vous Pour participer à la Bourse du Talent, retrouvez le règlement et le formulaire de participation sur le site boursedutalent.com Reportage participation avant le 12 mai,

Portrait avant le 15 mai,

avant le 15 mai, Mode, Beauté, Studio avant le 30 mai,

avant le 30 mai, Espace, Paysage, Architecture avant le 10 septembre 2017 Après l’exposition de cet hiver à la BnF, suivez les photographes* de l’édition 2016 de la Bourse du Talent : À l’Institut français de Milan du 25 mai au 17 juin 2017. Le vernissage aura lieu le 24 mai.

À la Maison de la photo de Five à Lille à partir du 28 juin jusqu en juillet 2017. Retrouvez-nous pour le vernissage qui aura lieu le 28 juin.

En Espagne lors du festival inCadaquès sur la Costa Brava du 1 au 3 septembre 2017.

À suivre pour d ’ autres rendez-vous Vincent Gouriou

Des familles(s) Lauréat portrait 2016 Depuis quelques années, Vincent Gouriou poursuit un travail photographique centré sur le portrait et la question de la (re)construction de soi selon des particularités physiques, psychologiques ou sexuelles. La série "Des familles(s)" dresse un état des lieux des contours actuels de cette institution en perpétuelle redéfinition. Le couple, la fraternité, la filiation, la maternité sont autant de thèmes abordés par le jeune photographe, dont les portraits dépassent le simple questionnement de la cellule familiale, pour mettre en image le dialogue de l’autre et du même: l’homosexualité, la gémellité, la réassignation sexuelle, la fusion des rôles paternel et maternel.

Identités à venir Le livre "Identités à venir" publié aux éditions Delpire rassemble les histoires remarquables du millésime 2016. Il révèle une photographie vivante, en prise directe avec son époque et ses contradictions. Au-delà des champs –Mode, Reportage, Paysage et Portrait–, des sensibilités ou des écritures, ces photographes émergents* partagent la même interrogation sur des identités à venir : renouvelant sans cesse les points de vue, ils font apparaître de nouvelles tribus, de nouvelles zones de partage, de nouvelles lignes de fractures… * Les photographes lauréats de l'édition 2017 de la Bourse du Talent sont Sandra Mehl, Vincent Gouriou, Charles-Henry Bédué, Hicham Gardaf et les mentions spéciales : Liu Tao, Maya-Inès Touam, Fanny Viguier, Lætitia Vançon, Olga Kravets, Maria Morina, Oksana Yushko, Rafael Yaghobzadeh et Valery Melnikov Le livre est notamment disponible dans le réseau leslibrairies.fr et celui de la FNAC