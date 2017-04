Bernard Plossu_ Far Out

En exclusivité pour AILLEURS, Bernard Plossu présentera à l'Hôtel de Limur la série FAR OUT... Un an avant le Summer Of Love, en 1966, Bernard Plossu découvre la Californie. En pleine période hippie, il fréquente la City Lights Bookstore, croise Joan Baez et ses sœurs, rencontre Henry Miller et photographie sans arrière-pensée ses amis artisans, écrivains et artistes. Certaines de ces photographies sont inédites, notamment les images en couleurs de 1966 à Haight Ashbury. (…) Sincèrement hippie, il vit son époque intensément non sans une certaine naïveté. (…) Il raconte sa quête d’amour et son aspiration à la paix à travers ses voyages et ses rencontres puis ses premières désillusions quand il se rend compte que l’anticonformisme est devenu une mode et que le rêve hippie est en passe d’être recyclé en business lucratif. Quarante ans après, Bernard Plossu revient sur ces années hip, ses débuts dans la photographie (…). « Far Out » témoigne d’une époque qui marqua à jamais Bernard Plossu et nous rappelle que pendant quelques années, les hippies crurent sincèrement qu’un monde meilleur et une vie plus proche de la nature étaient possibles.

BIOGRAPHIE