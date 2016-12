Brunch et Cocktail de Noël à partager à l'occasion de la sortie du livre " Identités à venir " aux Editions Delpire

Pour fêter les 18 ans de La Bourse du Talent, Basia Embiricos et Didier de Faÿs vous invitent à la signature du livre " Identités à venir " aux éditions Delpire lors d'un Brunch et Cocktail de Noël à partager à Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016 de 13h à 17h.

" La Bourse du Talent est née, lors des ruptures du nouveau siècle, du désir de préserver un espace vital à l’écriture de jeunes photographes confrontés à la disparition des supports traditionnels de diffusion. L’expression du regard de ces témoins est essentielle : donner un sens au chaos de mondes en mutation. C’est un livre militant et politique.

Ce prix poursuit avec passion la découverte des talents émergents. Chacun porte des idées et les valeurs de la photographie sensibles comme les consonnes d’un poème, fragile comme ses voyelles, fortes de la liberté de voir. " Didier de Faÿs

Vous pouvez également découvrir les photographies de Mo Yi et Jinlong Bai ainsi que les vases d’Alexandro Mendini, Christian Ghion, Éric Schmitt.

Galerie Basia Embiricos