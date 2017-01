Conversation avec Stéphane Duroy, Paul Cottin et Ezra Nahmad

Conversation avec Stéphane Duroy, Paul Cottin et Ezra Nahmad

Jeudi 26 janvier - 20h

« Stéphane Duroy a inventé non pas un système, mais un environnement original entre le livre et le tirage photographique, où le livre devient à la fois objet et cliché, il établit une saine confusion entre les supports, pour mon- trer aussi à quel point les cycles muséal et reproductif de la photographie sont épuisés. » E. N.

Stéphane Duroy s’entretient avec Paul Cottin, membre fondateur et ancien directeur du Centre d’art et de Recherche GwinZegal et Ezra Nahmad, pho- tographe et critique.