DON MCCULLIN Looking East

Des tirages originaux, emblématiques de l’œuvre du grand photographe d’actualité ainsi que des images moins exposées mais tout aussi fortes, un travail d’exception en grand format.

Don McCullin est l’un des photographes les plus reconnus de notre époque. Depuis plusieurs décennies, son œuvre constitue un témoignage sensible et engagé des souffrances humaines : guerres, maladies, misères, révolutions.... Certaines de ses photographies de la banlieue de Londres ou des conflits au Vietnam, au Liban, au Biafra sont devenues des images mythiques et emblématiques de notre temps.

Au-delà de ces œuvres iconiques, l’exposition « Looking East » présentée par Folia révèle des images moins connues mais tout aussi fortes, qui retracent l’itinéraire d’un regard photographique porté vers les civilisations de l’Est. Des vestiges (dont certains ont depuis tragiquement disparu) de Baalbelk au Liban, de Palmyre en Syrie aux visons poétiques de l’Inde ou à l’intensité de la guerre du Vietnam, les photographies rassemblées ici incarnent avec justesse la profondeur et l’étendue d’une œuvre photographique d’exception.

A travers une écriture photographique intense et subtile, McCullin fait émerger les frontières entre les hommes, les pays, les classes pour mieux les sublimer dans une quête absolue de beauté et d’humanité.

Galerie Folia

13 Rue de l'Abbaye, 75006 Paris, France