Ensauvager le monde

Au cœur de la Chine en devenir, le travail de Liu Tao s’inscrit dans une quête sauvage et absolue de liberté.

La galerie Folia a le plaisir de présenter la première exposition en Europe consacrée au photographe chinois Liu Tao. A travers une sélection d’œuvres issues des trois séries majeures de l’artiste, A Weak Road (2012), Hungry Beijing, (2013) et Shanghai Tian Wai (2014) l’exposition témoigne d’un parcours photographique unique qui place l’homme et l’expérience corporelle au centre de ses questionnements.

Si l’écriture photographique de Lui Tao est éminemment personnelle, elle est riche d’un héritage multiple. Avec A Weak Road, une série d’autoportraits nus dans les quartiers traditionnels chinois en démolition, l’artiste s’inscrit dans la veine des artistes performateurs d’East Village Dong Cun à Pekin. Avec Shanghai Tian Wai, le regard se tourne vers la foule bigarrée des quartiers populaires de la ville en mutation, avec une sensibilité et un sens du cadrage proches de Daido Moriyama. Lecteur de Baudelaire et de Coetzee, le travail de Liu Tao prend aussi des accents rimbaldiens : un engagement corporel total, le déchirement entre le désir de vivre et l’attirance vers le néant.

Les trois séries présentées ici, d’esthétique et d’aspiration variées, révèlent une œuvre polymorphe qui tente de réunir tous les contraires de la vie : la solitude des grands espaces et la cohue des faubourgs de Shanghaï ; la nudité originelle et le foisonnement des scènes de rue ; l’attirance vers la mémoire des hommes et l’aspiration au devenir.

Les photographies exposées, d’une grande qualité artistique, ont aussi une portée documentaire. Il s’agit d’incarner le renouveau de l’homme et du monde, d’interroger sa place dans un pays en mutation, mais surtout d’inscrire un engagement immense en faveur de la liberté.

Liu Tao, né en 1985 dans la province du Jiangxi en Chine, vit aujourd’hui à Pekin. Il fait partie des photographes les plus prometteurs de sa génération. Sa série A Weak Road a reçu le prix de la Shanghaï Youth Biennale en 2013. Shanghai Tian Wai, un travail réalisé en 2014 a été récompensé par la Bourse du Talent 2016, catégorie reportage.