ERRANCE | RAYMOND DEPARDON

Avec « Errance » , nous sommes dans une quête intérieure à travers le monde.

« J’ai le pressentiment que quelque chose ne sera plus comme avant. C’est peut-être là la vraie définition de l’errance, de sa quête, avec sa solitude et sa peur. C’est le désir que je cherchais, la pureté, la remise en cause, pour aller plus loin, au centre des choses, pour faire le vide autour de moi. Je me dois de me laver la tête... pour rencontrer le centre d’une nouvelle image, ni trop humaine ni trop contemplative, où le moi est aspiré par les lieux quand le lieu n’est pas spectacle, ni surtout obstacle. Il me faut vivre cette quête qui est la mienne...Elle arrive à un moment, ni bon ni mauvais, elle est nécessaire...

Pour être juste, cette errance est forcément initiatique... Mon regard va changer... Cette quête devient la quête du moi acceptable. »

Raymond Depardon (extrait du livre Errance, Editions du Seuil, 2000)

BIOGRAPHIE

Né le 6 juillet 1942 àVillefranche-sur-saône d’une famille d’agriculteurs, Raymond Depardon fait ses premières photos dans la ferme de ses parents, dès 1954. il arrive à Paris à l’âge de 16 ans pour travailler comme assistant-photographe, avant d’entrer à l’agence Dalmas deux ans plus tard. en 1967, il fonde, avec Gilles Caron, Hubert Henrotte et Hugues Vassal, l’agence Gamma, qui rassemble des photographes indépendants. il mène dès lors sans discontinuer une double carrière de photographe et de cinéaste. Raymond Depardon devint membre de Magnum Photos en 1979. ses travaux sont exposés dans de nombreuses institutions en France et à l’étranger et publiés dans autant d’ouvrages, où il associe textes et photographies selon une démarche d’auteur. Parmi les plus importants gurent Notes, En Afrique, Voyages, La Ferme du Garet, Détours (Prix Nadar du meilleur livre photographique en 2000), et Errance.

En 2010, la BnF François Mitterrand héberge « la France de raymond Depardon ». en 2013, le Grand Palais expose « un Moment si Doux », présentant les résultats d’un nouveau tour du monde. en 2014, le film « 8 étages » est présenté à l’occasion des trente ans de la Fondation Cartier pour l’art contemporain et la même année paraît « le désert, Allers retours » aux éditions la Fabrique.