Exposition Bourse du Talent 2017

Depuis 2006, la Bibliothèque nationale de France dévoile chaque année au public les images des jeunes photographes de la Bourse du Talent. Cette manifestation, organisée par Photographie.com et Picto Foundation, est devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable consacré à la reconnaissance des talents émergents.

Reportage, Portrait, Mode et Paysage, la Bourse du Talent s’organise en quatre sessions thématiques annuelles. L’exposition par la BnF des travaux des jeunes photographes distingués par le jury permet au public de découvrir de nouveaux talents mais aussi les nouvelles lignes de force de la photographie contemporaine. Comme chaque année, les photographies exposées viendront enrichir les collections du département des Estampes et de la photographie de la BnF, confirmant le rôle essentiel de l’institution en faveur de la création contemporaine.

Bourse du Talent #69 Reportage / Chloé Jafé, Inochi azukemasu - 命 預 け ま す

Chloé Jafé a photographié le quotidien d’un groupe yakuza de Tokyo, en suivant particulièrement les femmes de l’organisation. Epouses, filles ou maîtresses, celles-ci y jouent un rôle important, d’où le titre de la série qui signifie « le don de sa vie ».

Reprenant la spontanéité du carnet de voyage, ses photographies en noir et blanc montrent tantôt des moments d’intimité entre les couples yakuza, tantôt des réunions de chefs de clans. Chloé Jafé donne une place prépondérante aux gestes et aux corps souvent tatoués dont elle prolonge parfois les motifs hors du cadre de l’image.

Bourse du Talent #70 Portrait / Youqine Lefèvre, Far from home

Avec Far from home, Youqine Lefèvre aborde la question de la quête identitaire, intime. Pendant trois ans, elle photographie des enfants dans un foyer isolé dans la montagne suisse. Ces derniers, éloignés de leurs parents, ont mûri prématurément à cause des traumatismes qu’ils ont vécus et se trouvent alors dans un entre-deux que traduit l’alternance du noir et blanc et de la couleur.

Dans ces portraits, où l’innocence persiste malgré tout, Youqine Lefèvre parvient à capter un moment d’abandon, une faille intérieure, une vulnérabilité dont les paysages se font l’écho.

Bourse du Talent #71 Mode / Sanjyot Telang, Fashion Misfits

La série Fashion Misfits propose un ensemble de portraits de jeunes atteints de trisomie 21, réalisé en collaboration avec une ONG indienne. Sanjyot Telang souhaite ainsi redéfinir les normes de la beauté et favoriser une esthétique non conventionnelle.

Elle envisage d’ouvrir avec ce premier projet une voie dans les univers de la mode et de la publicité pour ces modèles souffrant de handicaps et habituellement absents des représentations sociales.

Bourse du Talent #72 Paysage / Jean-Michel André, Borders

Jean-Michel André questionne la notion de frontière, interrogation qui prend la forme d’une errance dont le point de départ se situe dans la Jungle de Calais, à la veille de l’évacuation en 2016. Sur ces quelques kilomètres carrés de sable et de broussailles, Jean-Michel André rencontre des réfugiés qui cherchent un abri. À ces images de la Jungle, il mêle divers fragments de paysages afin de former un palimpseste visuel.

Ces lieux silencieux ne cessent de signifier la partition, la rupture et la désolation et exhalent le vertige du vide. Les désirs d’ailleurs deviennent poussière et fumée dans ces espaces où la figure humaine, photographiée isolée et de dos, se situe sur un seuil, entre réel et imaginaire, souvenir et présent.

Commissariat : Photographie.com, en collaboration avec Héloïse Conesa, conservateur au département des Estampes et de la photographie, BnF

