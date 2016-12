Exposition de la Bourse du Talent 2016 à la BnF du 15 décembre 2016 ou 26 mars 2017.

C'est avec un grand plaisir que le magazine Photographie.com vous invite à l'exposition des lauréats et coups de cœur de la Bourse du Talent 2016, 15 décembre 2016 au 26 mars 2017, à la Bibliothèque nationale de France, Site François Mitterrand, Allée Julien Cain.

Venez découvrir la série de Sandra Mehl « Ilona et Maddelena », celle de Lui Tao « Shanghai Tian Way », (U)Kraïna de Rafael Yaghobzadeh (Bourse du Talent #65 Reportage) | « Des famille(s) » de Vincent Gouriou, « Underground » de Valery Melnikov, et « At The End Of The Day ( aig deireadh an Latha ) » de Laetitia Vançon (Bourse du Talent #66 Portrait) | Charles-Henri Bédué met « Le Feu aux Poudres » , Maya-Ines Touam choisit de « Révéler l’étoffe » et Fanny Viguier « Creole Soul » (Bourse du Talent #67 Mode) | « Grozny Nine Cities » de Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yushko, ainsi que le travail de Hicham Gardaf « Intersection » (Bourse du Talent #68 Paysage).

Cet événement est organisé par Photographie.com , en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, Picto, Herez, Paris Virtuels avec PixTrakk, Expo Z, la Maison de la Photographie, Lumière, la SAIF, le Club des mécènes et la fondation Louis Roederer.

Bibliothèque nationale de France

Allée Julien Cain

Quai François Mauriac Paris 13e