La Bourse du Talent 2017

La Bourse du Talent a été créée en 1998 par le magazine Photographie.com. Ses partenaires sont la BnF, les Cyclopes, Expo Z, Herez, Imaging Ilford, la Maison de la Photographie, Picto et PixTrakk. Ce prix photographique a pour mission de révéler et d'accompagner les photographes émergents. Parmi douze sélectionnés, le lauréat est élu par un jury composé de cinq membres professionels du monde de la culture, de la photographie et des médias. La Bourse du Talent décerne quatre prix par an, autour des sessions reportage, portrait, mode et paysage. Les quatre lauréats annuels remportent une exposition de décembre 2017 à février 2018 à la BnF, puis à la Maison de la Photographie (Lille) au printemps 2018.

Pour participer à l'édition 2017, suivez les instructions sur le site de la Bourse du Talent.

Dates limites de candidature :