Le corps, item majeur de la création photographique contemporaine : grande rétrospective des œuvres de Michel Journiac, et parallèlement une importante exposition d’ORLAN. En complément des vidéos sélectionnées par Barbara Polla et le travail récent de Martial Cherrier sur l’imaginaire des corps hypertrophiés et bodybuildés.

À la Maison Européenne de la Photographie, au mois d’avril, cinq évènements explorent la thématique du corps et de ses représentations.

Michel Journiac, dont ce sera la première grande exposition à Paris après celle de Strasbourg en 2004, et dont l’œuvre est emblématique de l’art corporel en France. Issue des collections de la MEP, l’exposition propose un parcours photographique de « Piège pour un travesti (1972) » à « l’hommage à Freud », en passant par « Les 24 heures de la vie d’une femme ordinaire ».

ORLAN, artiste dévouée corps et âme à une œuvre engagée, dérangeante et protéiforme, repoussant les limites de la représentation, et qui s’impose en lettres capitales aujourd’hui dans le monde de l’art.

Gloria Friedmann, à la redécouverte de ses nus primitifs, revus et analysés à travers le prisme d’une artiste en perpétuelle remise en question.

Martial Cherrier enfin, qui s’interroge sur l’imaginaire, structurant le fantasme d’un corps hypertrophié et bodybuildé.

Une large sélection de vidéos, choisies par Barbara Polla, médecin, galeriste et écrivaine suisse, complète cette saison de la Maison européenne de la photographie.

Maison Européenne de la Photographie

5/7 Rue de Fourcy, 75004 Paris, France

20/04/2017 - 18/06/2017

Week-End Intense Diagonale – 29/30 avril