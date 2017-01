Les Grandes Rencontres du Salon de la Photo, organisées par photographie.com, s’installent, pour la deuxième année, au festival Circulation(s) au Centquatre-Paris, le temps d’une après-midi.

Venez partager et échanger avec les photographes invités sur le thèmes : identités de la photographie, édition et Instagram.

15h00 Identités à venir

Une rencontre avec Sandra Mehl, Maya-Inès Touam et Fanny Viguier menée par Hervé Le Goff

Nadjia, foulard / Isma, non voilées Mathais, Matouba, Saint Claude Maddelena installe un parasol sur la plage de Palavas-les-Flots. Ses parents © Maya-Inès Touam © Fanny Viguier n’étant pas motorisés © Sandra Mehl

Trois jeunes femmes, trois singularités, trois photographes engagées dans la photographie. De son identité propre à celle des sujets sur lesquels il porte son regard, comment un photographe parle t-il de l’identité des autres ?

Les photographies de Sandra, Maya-Inès et Fanny sont exposées à la BnF et publiés par les éditions Delpire dans l’ouvrage Identités à venir qui rassemble les histoires du millésime 2016 de la Bourse du Talent.

15h50 Extraits des Grandes Rencontres du Salon de la Photo 2016

16h00 UNKNOWN #2, Tentative d’épuisement d’un livre

Une rencontre avec Stéphane Duroy, Patrick Le Bescont menée par Hervé Le Goff

En 2007, Stéphane Duroy publie chez Filigranes le livre Unknown, composé de photographies prises lors de ses multiples voyages aux Etats-Unis, de New York au Montana. Du fait d’un léger défaut d’impression, il récupère une centaine d’exemplaires non commercialisables.

Il entreprend alors un long processus de travail sur le livre. Collages, coupures de presse, photographies anonymes, peintures abstraites viennent nourrir l’ouvrage d’origine qu’il ne cessera par la suite de démanteler.

Entre 2009 et 2017, Stéphane Duroy a produit 28 livres originaux dont le fac-similé est publié par les éditions Filigranes.

16h55 Extraits des Grandes Rencontres du Salon de la Photo 2016

17h15 Nous sommes tous instagrameurs

Une rencontre Instagram (noms à confirmer), menée par Hervé Le Goff

Avec Instagram les tendances de la mode, de la beauté et du design ont quitté les pages glacées de nos magazines pour les écrans des téléphones. Ce sont les voyages des instagrameurs qui nous invitent à parcourir le monde sur leurs traces. Comme nous sommes tous des instagrameurs le rapport aux influenceurs devient maintenant plus proche et intime.

Seront projetés de cours extraits des Grandes Rencontres du Salon de la Photo de novembre dernier où Balint Pörneczi, Clara Ferrand, Lili Blue Cherry étaient invités ainsi que Molly Benn, directrice de la communauté francophone d’Instagram.

Le samedi 18 février de 15h00 à 18h00

Salle 200

Gratuit et en accès libre

Centquatre-Paris 5, rue Curial - 75019 Paris

Métro : Riquet (7) ou Stalingrad (7)