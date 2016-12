Les photographes professionnels sont invités à la prochaine Rencontre UPP/Est organisée par l’Union des Photographes Professionnels conjointement avec la SAIF, qui se tiendra le 27 octobre à partir de 15h à la Mairie de Pfastatt - 18 rue de la Mairie, 68120 Pfastatt - Agglomération de Mulhouse. Invitation en pièce jointe.



Cette rencontre sera consacrée à la réflexion autour des problématiques propres au métier de photographe telles que le statut fiscal et social, le droit d'auteur, le droit à l’image, les droits collectifs, les pratiques et chartes professionnelles, etc.



La présentation en sera faite par :

- Serge Deleu, président de l'UPP

- Laurie Moor, chargée d’administration à l’UPP

- Elodie Cadiou-Flipo, juriste à la SAIF

- Pierre Dolivet, photographe professionnel, adhérent de l’UPP, à l’initiative de cette rencontre



En vue de l'organisation de cette rencontre, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à l'adresse suivante : communication@upp-auteurs.fr