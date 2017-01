Round #6 Organisé par l’EHESS et LE BAL

Round #6 Organisé par l’EHESS et LE BAL

Jeudi 2 février - 20h

Dans leur volonté de décloisonner les disciplines et d’inventer un nouveau format d’échanges, LE BAL et l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) s’associent pour un cycle de « Rounds ». Round #6 invite, au cœur même de l’exposition Stéphane Duroy – Again and Again, un artiste et un chercheur en sciences sociales à interroger l’image comme lieu et enjeu d’interactions multiples.

Modération : Sylvain Bourmeau, journaliste, producteur de La Suite dans les idées sur France Culture et professeur associé à l’EHESS.

