Sélection ARPIA 2017

ARPIA (Association de recherche et production d’images en anthropologie et art) regroupe de chercheurs, enseignants et étudiants en sciences humaines, de professionnels et de passionnés engagés dans une pratique (audio)visuelle. L’association a pour objectif d’être un lieu de réflexion sur la photographie, le cinéma et la vidéo dans le monde contemporain, tout en favorisant les échanges entre l’anthropologie et les disciplines connexes comme celles du domaine des arts.

Depuis trois ans, ARPIA lance un appel à candidatures à des photographes pour sa galerie virtuelle et une projection publique à Paris. Cette année, la projection aura lieu le 30 juin à 17h30 à la Maison Européenne de la Photographie, au 5/7 Rue de Fourcy, 75004, Paris.



Lors de l’appel à candidatures 2017, un comité formé par Cristianne Rodrigues (Maison Européenne de la Photographie, commissaire d’exposition et membre de la commission d’acquisition. Directrice en Europe du festival FotoRio), Eva Bodinet (Magnum Photos, responsable des archives du bureau de Paris et collaboratrice avec les équipes de New York et de Londres) et Mathieu Oui (journaliste spécialisé en photographie et arts visuels, collaborateur revue Fisheye), a sélectionné les travaux des photographes suivants :

Carolina Arantes

William Bunel

Amélie Cabocel

Anne-Sophie Costenoble Irène Jonas

Maxime Matthys

Thomas Rothe

Francesca Todde

ARPIA vous invite à participer à la soirée de projection à la MEP, pour laquelle une réservation est obligatoire. Envoyez vos sollicitations par mail à contact@arpia.fr