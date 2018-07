Le regroupement annoncé en juillet 2018 des laboratoires CENTRAL DUPON avec PHIDAP (filiale de RC Group) promet d'allier l'art et le luxe au sein des laboratoires photographiques. Cette alliance de deux spécialistes du luxe complémentaires donne naissance à un nouvel ensemble DUPON-PHIDAP pour accroître son rayonnement à l’international et s’adapter aux mutations de son secteur.

Les deux entitées sont expertes en impression pour les campagnes de communication de grandes marques de luxe, et Central DUPON est aussi un partenaire majeur de grands évènements culturels et de festivals photographiques à travers le monde. « Si plusieurs laboratoires photos ont disparu ces dernières décennies, les besoins des annonceurs en matière d’impression argentique et numérique n’ont pas faibli. En nous unissant, nous mettons en commun nos savoir-faire et nos outils de production pour répondre plus efficacement et plus globalement aux exigences économiques et artistiques de nos divers marchés » expliquent Cécile Dourmap et Jean-François Camp, respectivement directrice générale et consultant de DUPON-PHIDAP. Jean-François Camp qui dirigeait CENTRAL DUPON va suivre les développements culturels de la nouvelle entitité.

Complémentarités et savoirs faire pour un rapprochement logique

Si les deux travaillent avec les plus grandes marques du luxe et de la cosmétique, DUPON apporte une maîtrise complète de la chaîne graphique, une expertise dans la prise de vue, la numérisation, la retouche photo, ainsi qu’en pré-press. Quant à PHIDAP, son expérience et l’exigence de sa clientèle lui confère une organisation et une capacité de production très importante qui bénéficie à l’ensemble.

En occupant le 74 Rue Joseph de Maistre à Paris, tout près de Montmartre, DUPON-PHIDAP reste proche de ses principaux clients et des autres acteurs de ce marché pourtant en forte concentration.



Pour Raphaël Cohen, Président de RC Group, « ce nouvel attelage va aussi profiter de notre force commerciale au niveau européen pour répondre à des appels d’offres d’acteurs du luxe en Europe. La complémentarité avec nos autres métiers comme la PLV, l’animation de vitrines ou les packagings est évidente. Nos clients vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement à 360°. »

Chiffres clés de DUPON PHIDAP :

CA prévisionnel 2018 DUPON-PHIDAP : + 10 M€.

Effectifs : 80 personnes.

Principaux clients : Les Rencontres d'Arles, Visa pour l'image à Perpignan, ou encore La Gacilly pour les festivals ; Dior, Chanel, L'Oreal, Hermès, ou encore Cartier pour les marques de luxe.

A propos de RC Group :

Spécialisé, à l’origine, dans la conception de PLV, RC Concept se tourne très vite vers les acteurs du luxe (Guerlain, Yves Saint-Laurent, Dior ou encore Givenchy, Kenzo, Hermès, L’Oréal…). Pour couvrir l’ensemble de l’écosystème des artisans du luxe, l’entreprise fondée en 1990 par Raphael Cohen enrichit son expertise en France et à l’international. La stratégie privilégiée consiste à intégrer des TPE/PME au profil artisanal, disposant des expertises suivantes :

✓ La chaîne graphique,

✓ La production de visuels et adaptation cross-média,

✓ L’impression photographique et numérique,

✓ L’installation et la décoration en point de vente,

✓ Le packaging de luxe et objets promotionnels,

✓ Les concepts digitaux.

Le groupe de RC Group est au coeur d’un écosystème vertueux puisqu’il met à la disposition de ses 14 filiales sa force de frappe commerciale et son réseau à l’international. En effet, le groupe est également présent dans 5 autres pays dont l’Italie et la Chine. Cette stratégie est payante puisque le chiffre d’affaires du groupe ne cesse d’augmenter et devrait atteindre 65 M€ en 2018.