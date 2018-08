Lauréate en 2017 du Prix de Photographie Marc Ladreit de Lacharrière en partenariat avec l’Académie des beaux-arts pour son projet Une odyssée sibérienne, Claudine Doury exposera du 27 octobre au 25 novembre 2018 le travail réalisé dans le cadre du Prix tout au long de cette année.

Une odyssée sibérienne est l’histoire d’un retour : dans son projet présenté au jury du prix, Claudine Doury avait proposé de retourner sur les traces des personnes qu’elle avait rencontrées il y a plus de 20 ans, en 1991 et 1998 le long du fleuve Amour. Elle souhaitait ainsi témoigner à la fois du passage du temps sur ces familles photographiées alors, mais aussi des changements qui avaient pu s’opérer à plus grande échelle sur ces populations.

Le travail qui sera présenté cet automne à l’Académie est un portrait actuel et intimiste de ces familles nanaï, oultches et nivkhes retrouvées par Claudine Doury au cours de plusieurs voyages effectués cette année dans le village de Nergen. Conçu comme une sorte de journal mental restituant plusieurs strates temporelles du passé de ces familles et de ces peuples, il est également un témoignage sur les changements qui s’opèrent sur ces terres à la frontière de la Chine, ce puissant voisin qui redessine à grands pas la géopolitique de toute la région.

L’exposition présentera une quarantaine de photographies inédites, des carnets photographiques réalisés au retour des voyages précédents de Claudine Doury sur l’Amour ainsi que des photographies d’archives permettant de mettre en perspective l’histoire de ces peuples et de ces cultures vivantes mais vulnérables.

La photographe Claudine Doury, née à Blois, vit et travaille à Paris. Son travail aborde les notions de mémoire, de transition et de passage, notamment autour de l’adolescence et du voyage. Cette quête l’a menée en Russie, Ukraine, Ouzbékistan, Kirghizstan, à la découverte de peuples peu étudiés, voire inconnus. Dans Peuples de Sibérie, récompensée en 1999 par le prix Leica Oscar Barnack et le World Press Award, elle a documenté la vie et les coutumes des minorités natives de cette région du monde. Cette série a donné lieu à sa première monographie publiée au Seuil sous le même nom. Son travail se développe par la suite sur ces notions de transition et d’identité dans une approche à la fois artistique et documentaire. En 2004, elle reçoit le prix Niépce pour l’ensemble de son oeuvre. Elle a publié quatre autre ouvrages monographiques : Peuples de Sibérie, Artek, Un été en Crimée (2004) Loulan Beauty (2007), Sasha (2011) et L’Homme Nouveau (2007). Ses photographies sont exposées en France et à l’étranger, et se trouvent dans différentes collections publiques et privées dont le FNAC. Elle est représentée par la Galerie Particulière à Paris et à Bruxelles et est membre de l’agence VU.

PRIX DE PHOTOGRAPHIE MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE EN PARTENARIAT AVEC L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS Exposition de la lauréate 2017

Claudine Doury | Une Odyssée sibérienne du 27 octobre au 25 novembre 2018

Palais de l’Institut de France, 27 quai de Conti, Paris VI

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 11h à 18h – Entrée libre