Il y a en premier lieu l’engagement des auteurs, ceux qui, parfois, partent au loin sur le terrain des opérations et ceux, plus discrets peut-être, qui narrent la vie de tous les jours et les histoires sans bruits. Il y a cette puissante vocation qui les anime et qui les ont poussé, un beau jour, à choisir la photographie pour ne plus la lâcher. Il y a l’engagement pour la cause, le sujet ou l’événement qu’il faut enregistrer, documenter et résolument montrer aux autres. Il y a l’engagement dans l’acte créatif qui dure le temps d’une série ou auquel on décide de consacrer toute sa vie.

Il y a bien entendu l’engagement de ceux qui se trouvent devant l’objectif, les porteurs d’idées, de valeurs, de messages d’espoir ou de cris d’alarme. Ce sont tous ces personnages que l’on découvre à travers des photographies et qui nous montrent que dans nos sociétés humaines, des actes isolés ou puissamment fédérateurs prennent toujours racine pour s’opposer, dénoncer, avancer sans jamais renoncer.

Et puis il y a l’engagement de tous les acteurs de l’image, ceux qui arrivent bien après la prise de vue, ceux qu’on ne voit pas, qui ne montrent pas mais qui donnent à voir. Ceux- là ont choisi d’œuvrer par passion du médium, empathie pour les causes et goût profond des pratiques artistiques. Ces acteurs du milieu culturel comme on les appelle, sont les forces vives des lieux de création, de production, de projection, de monstration, d’édition, de conservation et ils sont à l’origine de tous ces projets de fond à l’économie pourtant bien fragile.

Pour l’ensemble des individus qui composent cette «chaîne de l’image» (sujets photographiés, photographes, diffuseurs, éditeurs, etc.) le temps n’est pas compté, le manque d’argent ne bride pas les réalisations et les difficultés n’interdisent ni le partage d’idées, ni le plaisir des rêves.

L’Engagement rassemble rencontres, débats, expositions monographiques (Sammy Baloji, Philippe Bazin et Christiane Vollaire, Jürgen Nefzger, Wolfgang Tillmans) ou thématiques (l’enfermement, la famille, l’immigration, la politique, la survie des artistes, etc.) pour porter les parcours et les paroles parfois militantes de toutes les figures qui incarnent les images photographiques, derrière le viseur ou devant l’objectif. L’Engagement prétend rendre non seulement ces images visibles mais également audibles.

Un tel propos induisait une multitude de points de vue. Un tel sujet méritait un déploiement à grande échelle. Le réseau Diagonal, qui célèbre en 2019 ses 10 années d’existence, et le Cnap se sont associés pour donner toute l’ampleur et la profondeur nécessaires à un événement qui a pour vocation d’être le premier du genre :

21 expositions réparties sur l’ensemble du territoire hexagonal, un croisement de regards et un maillage d’interrogations, des confrontations d’experts du médium et plus de 400 œuvres exposées.

L’engagement est le premier volet d’une manifestation nationale du réseau Diagonal et de partenaires invités visant à faire état de la création photographique.

Michaël Houlette Secrétaire du réseau Directeur de la Maison de la Photographie Robert Doisneau