Amal Clooney est spécialisée dans le droit international public, le droit pénal international et les droits de l'homme. Elle a représenté des clients devant des tribunaux tels que la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice et la Cour européenne des droits de l'homme. Elle conseille également des gouvernements et des particuliers sur des questions juridiques dans ses domaines de compétence.

Clooney a précédemment été conseiller principal de Kofi Annan lorsqu'il était l'envoyé des Nations unies en Syrie. Elle a également été conseillère dans le cadre de l'enquête des Nations unies sur l'utilisation de drones armés. Elle est membre de l'équipe d'experts britanniques sur la prévention de la violence sexuelle dans les zones de conflit, et elle fait partie du groupe d'experts du procureur général du Royaume-Uni sur le droit international public.

En 2019, elle a été nommée envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la liberté des médias et vice-présidente du groupe indépendant d'experts juridiques de haut niveau créé à la demande des gouvernements britannique et canadien pour les conseiller sur les questions juridiques relatives à la liberté de la presse. Le CPJ conseille le panel de temps à autre. Clooney est un fervent défenseur de la liberté de la presse et des droits des journalistes. Elle a été conseillère internationale de Reuters et des journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo de l'organisation des médias, qui ont été arrêtés au Myanmar en décembre 2017 et condamnés à sept ans de prison en vertu de la loi sur les secrets officiels du pays pour avoir rendu compte de crimes commis contre les Rohingyas par les forces du Myanmar. Clooney a travaillé avec le CPJ sur l'affaire des journalistes et, avec Reuters et le CPJ, a défendu aux Nations Unies les reporters de Reuters et d'autres journalistes emprisonnés dans le monde entier. Dans ses remarques aux Nations unies, elle a qualifié les condamnations et la peine des journalistes de parodie de justice et a exposé les arguments de la défense. En mai 2019, les deux journalistes ont été libérés.

Avant cela, Clooney représentait la journaliste azerbaïdjanaise primée Khadija Ismayilova, qui a été persécutée par les autorités azerbaïdjanaises pendant des années. Ismayilova a été emprisonnée en décembre 2014 et condamnée à sept ans et demi de prison pour évasion fiscale et détournement de fonds, des allégations que le CPJ estimait être des représailles pour ses reportages. Pendant des années, le CPJ a lui aussi défendu sa liberté. Clooney a représenté Mme Ismayilova devant la Cour européenne des droits de l'homme, obtenant un jugement en sa faveur. En mai 2016, Ismayilova a été libérée de prison. Sa libération est une victoire pour tous les journalistes qui osent dire la vérité au pouvoir, a déclaré Clooney à l'époque.

Amal Clooney représentait également Mohamad Fahmy, un journaliste canadien qui était l'un des trois journalistes d'Al-Jazira emprisonnés en Egypte en 2013. Fahmy a été condamné à trois ans de prison pour terrorisme et diffusion de fausses nouvelles. Ces accusations ont suscité une condamnation internationale, et le CPJ a demandé à plusieurs reprises la libération des journalistes. En septembre 2015, Fahmy a été libéréLien externe et a remercié son avocate remarquable et courageuse Amal Clooney.

Amal Clooney promeut également la liberté d'expression et le journalisme par le biais de la Fondation Clooney pour la justice, qu'elle a cofondée avec son mari George Clooney. L'une de leurs initiatives phares, TrialWatch, suit les procès de journalistes dans le monde entier et fournit une représentation juridique gratuite à ceux qui en ont le plus besoin. Cette initiative évalue l'équité de chaque procès afin de classer les systèmes judiciaires dans un index mondial de la justice qui sera utilisé pour pousser à une réforme systémique. Le CPJ travaille en étroite collaboration avec TrialWatch sur nombre de ces affaires et a soutenu les appels de Clooney en faveur d'une réforme juridique et politique - y compris l'utilisation de sanctions contre les fonctionnaires qui réduisent les journalistes au silence - afin de mieux protéger une presse libre.