Dapo Olorunyomi

Olorunyomi est le co-fondateur, le PDG et l'éditeur du journal nigérian Premium Times, qui est aujourd'hui l'un des journaux les plus fiables au Nigeria et une référence pour le journalisme d'investigation africain. Olorunyomi, qui a consacré sa vie à demander des comptes aux puissants, est un ardent défenseur de la liberté de la presse et est considéré par certains comme le parrain du journalisme en ligne au Nigeria.

Le journaliste et le Premium Times ont fait l'objet de harcèlement officiel au fil des ans. En 2017, la police a fait une descente dans les bureaux du journal sur ordre de l'armée et l'a arrêté, ainsi qu'un journaliste, sur des allégations de diffamation du chef d'état-major de l'armée. Le Premium Times a tenu bon et les deux journalistes ont été libérés. L'armée a finalement pris ses distances par rapport aux actions du chef d'état-major.

Plus tôt dans sa carrière, Olorunyomi avait fait un reportage sans peur sur la dictature du général Sani Abacha. Il a contribué à jeter les bases du journalisme contradictoire et de qualité qui fait aujourd'hui la réputation du Nigeria. En 1993, il a été co-fondateur et rédacteur en chef adjoint du magazine The NEWS ainsi que co-fondateur du magazine Tempo. Ce dernier était publié depuis un bâtiment secret près du quartier général de la police et causait une telle agitation au sein du régime que les autorités arrêtaient même ceux qui étaient surpris à le lire.

Olorunyomi a été arrêté à deux reprises pour ses reportages et est entré dans la clandestinité en 1995 après que le régime Abacha ait menacé sa vie. En 1996, le CPJ et Amnesty International ont aidé à organiser sa fuite vers l'exil aux États-Unis. D'une manière ou d'une autre, le CPJ m'a trouvé. Ils ont pris contact avec moi, ont obtenu des fonds pour mon évasion et se sont arrangés pour que je puisse obtenir des documents légaux afin que je puisse venir aux États-Unis, a-t-il déclaré plus tard à l'American Journalism Review. L'année suivante, il s'est exprimé lors d'une table ronde du CPJ sur la détention de sa femme, la journaliste Ladi Olorunyomi, et sur la grave situation de la liberté de la presse au Nigeria. Sans le CPJ, a-t-il déclaré, je crois que je serais mort ou en prison.

Olorunyomi a travaillé comme rédacteur en chef dans d'autres médias nigérians, notamment PM News, qu'il a contribué à co-fonder, Radio Nigeria, le magazine The African Guardian et les journaux NEXT. En 2005, il a fondé le Centre Wole Soyinka pour le journalisme d'investigation, basé à Lagos, qui porte le nom du premier lauréat africain du prix Nobel de littérature et se consacre à la dénonciation de la corruption et des violations des droits de l'homme. Il a également cofondé le Premium Times Centre for Investigative Journalism, une organisation partenaire du journal, qui possède son propre système de suivi de la liberté de la presse. Cette institution d'innovation et de développement du journalisme vise à promouvoir un paysage médiatique véritablement indépendant qui fait progresser les droits de l'homme fondamentaux, la bonne gouvernance et la responsabilité en Afrique de l'Ouest grâce au journalisme d'investigation, aux données ouvertes et aux technologies civiques.

Olorunyomi siège aux conseils consultatifs des organisations à but non lucratif Africa Check et du Consortium international du journalisme d'investigation.