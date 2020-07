Mohammad Mosaed est un journaliste économique indépendant qui a travaillé comme journaliste d'investigation pour plusieurs magazines et journaux réformistes. Au Shargh Daily, il a fait de nombreux reportages sur la corruption du gouvernement, les détournements de fonds, les sanctions économiques, le travail et les manifestations populaires. En 2019, il a été contraint de démissionner du journal, prétendument sous la pression des alliés d'un ministre du gouvernement qu'il avait accusé de corruption et de détournement de fonds dans ses reportages. Mohammad Mosaed publie maintenant des nouvelles d'enquête sur des allégations de corruption et des questions syndicales sur des plateformes de médias sociaux, dont Twitter et Telegram.

Fin 2019, Mohammad Mosaed a été arrêté après avoir publié un post sur Twitter malgré une fermeture d'Internet que les autorités avaient mise en place en réponse aux protestations anti-gouvernementales. Il a écrit dans un de ses tweets qu'il utilisait 42 serveurs proxy différents pour accéder à Internet. Il a été libéré au début de l'année 2020, mais a été à nouveau détenu en février et interrogé après avoir critiqué le manque de préparation du gouvernement pour répondre à COVID-19, s'être demandé pourquoi le nombre de candidats aux élections parlementaires de février en Iran était limité aux partisans de la ligne dure et avoir dénoncé deux des candidats comme étant d'anciens membres des gardiens de la révolution. Il a été libéré peu après, mais les autorités ont suspendu son compte Twitter.

L'Iran a été durement touché par COVID-19. Pendant ce temps, les responsables iraniens ont tenté de dissimuler des informations cruciales, ont menacé les journalistes et ont suspendu toute impression et distribution de journaux, en invoquant comme excuse la nécessité de ralentir la pandémie. Le CPJ honore Mohammad Mosaed avec un prix pour souligner les risques auxquels lui et d'autres journalistes iraniens sont confrontés dans leur travail quotidien, et pour rappeler aux autorités iraniennes que le monde regarde.