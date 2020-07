Svetlana Prokopyeva est correspondante régionale en Russie de Radio Free Europe/Radio Liberty, une radio financé par le Congrès américain et connue sous le nom de Radio Svoboda. Elle a contribué à de nombreux journaux locaux et a également travaillé comme correspondante de la BBC.

Début 2019, des agents armés des forces de l'ordre ont fait une descente dans l'appartement de Svetlana Prokopyeva, ont saisi son équipement, son passeport et ses effets personnels, et l'ont interrogée dans un commissariat de police. Plus tard dans l'année, elle a été accusée de justifier le terrorisme et ses comptes bancaires ont été gelés.

Les accusations concernaient une émission de radio que Prokopyeva animait sur la station locale affiliée à la radio libérale Ekho Moskvy fin 2018, dans laquelle elle parlait d'un attentat suicide à la bombe commis le mois précédent par une jeune fille de 17 ans dans le bâtiment des services de sécurité du FSB. Prokopyeva a déclaré à l'antenne que le kamikaze était un adolescent qui avait grandi sous le régime de Poutine et que l'État impitoyable l'avait élevé à voir la violence comme la seule voie possible. Après la diffusion de l'émission, les autorités ont ordonné à Ekho Moskvy et à un site web local de supprimer la transcription de ses propos et ont infligé une amende aux deux médias.

En octobre 2019, Mme Prokopyeva a écrit une lettre ouverte détaillant son cas et affirmant que ces accusations représentaient un poing dans la face de chaque journaliste de notre pays.

Après un report de plusieurs mois en raison de mesures visant à ralentir la propagation de COVID-19, son procès a commencé en juin. Le procureur a demandé au tribunal de condamner Mme Prokopyeva à six ans de prison et de lui interdire toute activité journalistique pendant quatre ans.

Le 6 juillet, Mme Prokopyeva a été reconnue coupable d'avoir justifié le terrorisme et condamnée à payer une amende de 500 000 roubles (6 980 dollars américains). Le tribunal a également ordonné la confiscation du téléphone portable et de l'ordinateur portable de Mme Prokopyeva, mais a décidé que celle-ci pouvait poursuivre son travail de journaliste. Mme Prokopyeva a déclaré qu'elle ferait appel.

Dans une interview accordée au CPJ en avril, la journaliste a déclaré que la Russie n'avait plus de liberté de la presse depuis longtemps. Les gens qui ne le voient que maintenant dormaient et ne voyaient pas que la pression avait augmenté au cours des 15 dernières années - lentement, pas à pas.