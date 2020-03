Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts

Le fonds de dotation Art Explora et l’Académie des beaux-arts s’associent pour le lancement d’un nouveau Prix européen en faveur du partage des arts et de la culture avec le plus grand nombre.

A partir du 9 mars 2020, tous les musées et les centres d’art d’Europe, publics ou privés, pourront retrouver le règlement du Prix et candidater en ligne sur http://www.artexplora.org.

Ce Prix récompensera 3 lauréats, qui se partageront une dotation totale de 150 000 €.

Il viendra distinguer et amplifier des actions volontaristes et innovantes menées par les institutions en direction des publics : innovations numériques, actions hors les murs, inclusion des personnes en situation de handicap, lutte contre l’exclusion culturelle, nouvelles médiations, éveil culturel pour les plus jeunes...

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 juin et le Prix sera remis en septembre, après désignation des lauréats par un jury de 12 personnes, constitué pour moitié de professionnels du monde de l’art et de membres de l’Académie des beaux-arts.

Le lancement de ce Prix traduit la volonté d’Art Explora et de l’Académie des beaux-arts de partager la culture à tous, pour que tous s’ouvrent aux autres par la culture.