"Vanarassi (Inde ) couleur , promenade onirique et poétique dans les ruelles de la ville et sur les bords du Gange dans cette ville où comme il le dit "on peut percevoir le passage entre la vie et la mort.//Découverte de « Kashi Station », second sujet qui m’a été présenté sur la ville de Varanasi. Une atmosphère oppressante, noire, comme une métaphore de ces buchers qui brûlent jour et nuit et de leur fumée noire. Un travail photographique,qui expérimente une troisième voie pour parler de l’Inde, entre les reportages aux couleurs qui claquent, et ceux en noir et blanc classique.// Un travail de reportage sur la ville indienne de Varanasi, réalisé pendant 5 ans. Reflexions sur vie et mort, incarnées egalement par les compositions de Tilby - palette de couleurs, demi lumière, jeux d'ombres. Très beau, subtil, cohérent, accessible. Très en phase avec les valeurs d'Albert Kahn.// Photographe professionnel, il présente un sujet en cours sur la ville sacrée de Varanasi, la ou les indiens de toutes castes souhaitent mourir pour se libérer des cycles de réincarnation. Il suffit de regarder la première photographie de sa série couleur pour comprendre que c’est un travail d’exception. Techniquement parfait et même complexe à la vue des conditions de lumière complexe, il a une signature évidente, une narration rythmée et efficace, une signature évidente. Même le choix du support papier utilisé pour son portfolio physique, un papier mat type arche, ne fait que mettre en valeur la profondeur des noirs, les textures des tissus, les plus petits rayons de lumières. D’un point de vu de la pertinence avec le manifeste d’Albert Kahn, nous avons ici, je pense, tous les éléments de recherche, immersion et restitution d’un aspect peu connu et extrêmement fascinant de la culture indienne. D’autant plus que cette ville, capitale administrative, de la musique et étudiante veut être ‘nettoyée’ par le premier ministre Narendra Modi, c’est donc aussi un témoignage. Je trouve ce travail vraiment très abouti, sous tous les aspects.//A commencé un travail en Inde depuis 5 ans dans la ville de Varanasi = 5 longs séjours. Photographe professionnel. Vit en Haute-Savoie. Photo en couleurs, assez sombre, pour faire contrepoint aux reportages sur l’Inde aux couleurs chatoyantes. Présentation en tirages de lecture 13X18

La démarche est intéressante et sérieuse. Le travail de qualité, en phase avec AK. encore en développement.//•" Kashi Station " Projet en Inde datant de 2015. Ici, dans cette ville, un feu brûle depuis trois mille ans, emportant dans ses fumées le corps des défunts.//"