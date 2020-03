Body

"SOLITUDE (ex Union soviétique - Pôle scientifique en abandon) - Bonne adéquation du travail de la photographe avec la démarche d’Albert Kahn - De très belles images - D’autres sujets très intéressants (la vie d’une femme suite au tremblement de terre en Arménie et au suicide de son mari, Un palais abandonnée en Géorgie : la fragilité du pouvoir) - Manque un peu de portraits des protagonistes ou une meilleure vision du lieu.//Solitude dans une station d’étude scientifique désaffectée en Arménie .//Installée en France depuis quatre ans, Yulia m’a présenté un projet en couleur initié il y a deux ans et demi, qu’elle a l’intention de poursuivre. Il s’agit d’un reportage de fond sur une station de recherche scientifique en cosmologie située à 3000m d’altitude, en Arménie, qui après avoir été un lieu d’études très important est tombée presque à l’abandon. Elle s’y est rendue à toutes les saisons, plusieurs fois par an, pour documenter la vie des trois personnes -deux techniciens et un cuistot !- qui se relayent tous les mois. Elle prévoit de visiter deux autres stations semblables et un centre scientifique à Erevan là où la collecte des données d’observation de ces stations perdues devrait continuer de se faire. Sa motivation réside dans le désir de rendre compte de ces drôles de vies sans avenir précis, d’un état de la recherche où l’humain perd le rôle qu’il a toujours eu. Je ne sais pas trop à vrai dire si ce sujet est en adéquation avec les critères du prix Albert Khan, mais j’ai aimé ses images et sa détermination.//Cosmic Solitude from Armenia - Dans un centre de recherche cosmique des techniciens et des scientifiques sont isolés dans une région montagneuse. Leurs moyens spartiates semblent issus d’une autre époque. Yulia décrit les lieux et les conditions de vie et travail d’hommes réunis pour de longs mois dans un huit-clos, comme une métaphore de l’isolement de l’Arménie.// Travail sur 2 ans, remarquablement documenté sur une station perdue. Grande qualité - captation de la mémoire - puissant, informatif, poétique - Belle et singulière écriture photographique.

