Bienvenue à Rémi Noël !

La galerie Thierry Bigaignon est heureuse d'annoncer l'arrivée de Rémi Noël parmi les talents représentés de la galerie.

Rémi Noël est un poète, un poète qui conjugue les images comme on conjugue les mots. Sa photographie emprunt de liberté, si chère aux voyageurs, mêle habilement l’imaginaire et le réel.

Rémi n’a pas commencé la photographie à 6 ans avec le Rolleiflex de son grand-père, même si l’argentique est son matériau de prédilection. C’est à 30 ans qu’il se laisse aller à son désir d’images et réalise quelques natures mortes chez lui à Paris. Rapidement, il quitte les intérieurs parisiens et s’embarque vers l’Ouest des États-Unis. Il en fera son terrain de jeu favori, un studio grandeur nature ! De ce premier voyage initiatique, il créera un procédé de travail tout à fait unique qui consiste à préparer ses images toute l'année durant et à les réaliser lors d’expéditions annuelles, d’une dizaine de jours, vers l’Ouest américain. Ces grands espaces, berceau de la civilisation américaine, sont une source d’inspiration inépuisable. En toute liberté, il y revisite les archétypes du mythe américain : les motels, leurs enseignes lumineuses, les étendues désertiques et les highways qui les pourfendent. Formé à la publicité et à son langage et nourri de culture photographique et littéraire, il ne se prive pas de jouer littéralement avec les mots et les images, et, ce faisant, entre fréquemment en dialogue avec ses maîtres (Kerouac, Hooper, Courbet, Fontana et tant d’autres). Avec un sens aigu de la concision et de la mise en scène, il s’attache à raconter de brèves histoires, empruntes de poésie et d’humour, des histoires qu’un simple coup d’œil suffit à saisir et qui pourtant laissent des traces profondes dans l’âme du spectateur.

Rémi Noël est né en 1963. Il vit et travaille à Paris… entre deux voyages américains !