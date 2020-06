Christoph Wiesner directeur des Rencontres d'Arles

Après consultation du Conseil d’administration, le président des Rencontres de la photographie, Hubert Védrine, a nommé Christoph Wiesner directeur du festival. Le directeur artistique de Paris Photo succède à Sam Stourdzé, nommé à la direction de l’Académie de France à Rome - Villa Médicis. Christoph Wiesner prendra ses fonctions en septembre 2020.

Christoph Wiesner Après avoir rejoint en 1997 la galerie Esther Schipper à Berlin comme collaborateur puis directeur, il revient en France en 2012 pour rejoindre l’équipe de la galerie d’Yvon Lambert à Paris en tant que senior-director. Depuis 2015, il est directeur artistique de Paris Photo. Il y poursuit une recherche prospective de nouvelles galeries et d’éditeurs et développe l’ouverture sur l’émergence et le film qu’encadre chaque année une programmation culturelle renouvelée