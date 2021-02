L’ interview Pro : Karl Taylor

L’interview accordée à photographie.com s’est déroulée par visio conférence. Karl Taylor était à Guernesey enfermé par le confinement. Seul au fond de son trou comme un hibou, il nous a livré ses pensées sur la photographie. Derrière un sourire affable et un humour très british, on sent chez Karl Taylor une volonté de fer. Celle qui part de rien pour construire un empire. Celle qui traverse à la nage les océans pour réaliser ses rêves.

Comment as-tu commencé ta carrière ?

J’ai débuté au début des années quatre-vingt-dix comme photographe de reportage pour la presse. Je voyageais dans le monde entier mais comme beaucoup de photographes de reportage, je gagnais très mal ma vie. Le peu que je gagnais, je devais l’investir pour financer le prochain projet. Découragé, je suis parti en Australie où j’ai été assistant dans un studio. J’ai appris énormément sur la lumière et la photographie de produits.

Je suis rentré chez moi en 1997 et j’ai ouvert mon studio. Je me suis alors lancé dans la photographie commerciale. J’ai travaillé dans différents domaines : tourisme, food, architecture, portrait corporate et puis je me suis spécialisé progressivement dans le produit.