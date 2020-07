L'art au cœur de la ville | Arles, un été 2020

RENDEZ VOUS À ARLES POUR L'ÉTÉ 2020

Isabelle Aubin, présidente d'Arles Contemporain, l'association de galeries permanentes d’art contemporain à Arles qui a été créée en 2013, accueille et coordonne le programme de tous les lieux d’exposition de la ville proposant une programmation pour l'été 2020, qu’ils soient pérennes ou éphémères.

Galeries, institutions, ateliers d’artistes et lieux mixtes et éphémères sont prêts à vous accueillir pour un été pétillant à Arles !

Ce sont plus de 60 lieux à visiter dans la fraîcheur des vieilles pierres et du patrimoine arlésien où art contemporain, photographie, installations et performances rythmeront la saison estivale.

Isabelle Aubin et ces lieux nous promettent que pour l'été 2020, à Arles, l’été sera chaud !

Qui n’a pas de blason, porte un lion rappelle la présidente d'Arles Contemporain, selon l’adage du XIIème siècle, mais notre lion d’Arles revisité pour cet été porte un flamant, et à l’envers… belle rencontre !

Car, souligne-t-elle : il a le pouvoir et la force, mais son allié à plumes tisse, lui, des liens sociaux durables, essentiels pour la survie de sa communauté. En arborant un plumage des plus brillants, les flamants s’assemblent, se rassemblent et s’entraident, prêts pour l’envol.

D'autant que dans ce secteur déjà fragile de la création, il y a danger, car les artistes pourraient devenir invisibles en ces temps de crise, alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans notre société.

Riches de cet engagement, les élus et la direction des affaires culturelles de la Ville d'Arles portent aujourd'hui plus que jamais les créateurs, en soutenant Arles Contemporain.

Tous les acteurs de la ville, les hôteliers, l'Office du tourisme.….emboîtent le pas afin que cette promesse de sensibilités échevelées fasse briller l’été 2020.

Marie d'Andrimont