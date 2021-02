L’interview Pro : Charlie Surbey

Quelles étaient tes influences artistiques ?

Dès mon apprentissage à l’université, j‘ai été influencé par les photographes publicitaires : Nadav Kander, Frank Herholdt, Peter Dazeley dont j’ai été l’assistant. C’est en travaillant pour eux à Londres comme freelance que j’ai pris ce qu’il y avait de mieux chez chacun d’entre (la lumière, la composition).

Il y a vingt ans, une séance de shooting chez un grand photographe était un vrai spectacle ! Le client et le directeur artistique venaient au studio. Il fallait divertir tout ce monde. Une fois la prise de vue réalisée, on envoyait les films au laboratoire. En attendant le résultat, on buvait des coups ensemble.

À l’ère du numérique, ce type de journée n’existe quasiment plus. Il n’y a plus de temps mort. Le photographe opère sa propre retouche et contrôle l’ensemble du processus créatif.

Que t’ont appris ces grands photographes en termes de promotion et de marketing ?

L’idée de base est de faire en sorte que le client pense toujours à toi. Peter Dazeley produisait des cubes de papier à son nom. Le type de cube sur lequel on écrit et que l’on trouve sur les bureaux. Par ailleurs, il envoyait tous les mois, des cartes postales personnalisées aux directeurs artistiques des agences.

Aujourd’hui, il est beaucoup plus facile de faire la promotion de son travail par le biais des réseaux sociaux. Mais comme c’est facile tout le monde le fait, d’où une avalanche d’images.

Pour lutter contre cela, il faut développer les relations humaines. Ne pas hésiter à prendre des nouvelles de ses clients (envoyer des fleurs, aller prendre un verre). L’aspect personnel est devenu peut-être encore plus important du fait des réseaux sociaux.

Il y a un aspect spectaculaire dans ta photographie dans le mélange de tons froids et colorés. Comment réussis-tu à créer ces pastels incroyables ?

Ces couleurs froides définissent mon style. J’illumine les objets ou les personnes avec de la gélatine colorée. Pour éclairer un modèle, j’utilise 5 à 6 flashs différents. Ma lumière générale se trouve à 4 ou 5 mètres derrière moi, équipée d’une gélatine bleue. J’éclaire ensuite le sujet avec un « beauty dish » (sans gélatine). Derrière le sujet, je place des lumières équipées de gélatines oranges.

Pour les natures mortes, je ne travaille pas avec une pléiade de miroirs ou de réflecteurs. J’illumine les objets selon différents angles. Au moment de la postproduction, je rassemble l’ensemble de ces lumières.

La majorité de ma lumière vient par-derrière. Elle permet de souligner la ligne d’une épaule ou d’une partie du visage. Lorsque je photographie à l’extérieur, je place toujours le soleil derrière mon sujet. Avec un réflecteur, on peut ramener de la lumière sur le visage du modèle.

C’est le conseil que je donnerai à un photographe : Ne pas jamais éclairer de face. La lumière écrase tout et la profondeur disparaît.

En éclairant par-derrière on crée une sorte de cercle évanescent derrière le modèle. En postproduction, j’accentue en rajoutant des « flare ».