Née en 1985, Anita Pouchard-Serra, d’origine franco-argentine, apprend la photographie à l’Université de Buenos Aires et à l’ARGRA Escuela après avoir étudié la danse, l’architecture et l’anthropologie. Attentive au mouvement des corps dans l’espace, elle s’intéresse aux problématiques territoriales ainsi qu’aux manifestations d’engagement politique et social. Membre du studio Hans Lucas, elle a été exposée à PhotoEspaña et a obtenu les bourses de la fondation Pedro Meyer et du World Press Photo. Publiée régulièrement par The New York Times, Wired, La Nación, ou Libération, elle mène aussi des ateliers de photographie avec des adolescents afin de les aider à se construire une culture visuelle riche et critique.