Fondée à Londres en 1992, la collection Archive of Modern Conflict (AMC) s’est constituée autour de l’histoire des conflits puis a rapidement envisagé toutes les pratiques et les usages de la photographie. On y a très tôt collecté la photographie vernaculaire. Avec plus de huit millions d’images, AMC figure parmi les collections photographiques les plus importantes du monde. Laboratoire plutôt qu’archive traditionnelle, son fonds a donné lieu à de nombreuses expositions et publications ainsi qu’à des collaborations prolifiques avec des artistes contemporains. Ses images et corpus d’images sont des matériaux extraordinaires pour voir et penser autrement la photographie et son histoire.