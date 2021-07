Le collectif LesAssociés a été créé en 2013 à Bordeaux. Il regroupe des photographes mais aussi des professionnels du son et du film. Issus de la tradition documentaire, les membres des Associés pratiquent des écritures totalement différentes et complémentaires qui regroupent la photographie, le son et la vidéo. Leur production aborde le rapport identité / territoire que ce soit à l’occasion de la réforme territoriale française - D’ici, ça ne paraît pas si loin, produit en Nouvelle-Aquitaine de 2015 à 2019 – ou des bouleversements dans nos modes de vie, conséquence de la crise sanitaire – Sauver les corps. La démarche des Associés vise au dialogue des singularités dans un récit commun. Cet objectif s’applique au travail même des auteurs au sein du groupe mais aussi dans le questionnement propre à chaque projet et sa restitution. Dans cette idée, le collectif produit pour chaque projet un film photographique ou s’entremêlent techniques, sensibilités et propos. Depuis janvier 2020, le collectif LesAssociés organise des restitutions itinérantes de D’ici, ça ne paraît pas si loin. Afin de s’adresser à tous, une scénographie pour l’espace public a été créée.



Plusieurs personnes sont intervenues ou ont apporté leur aide à la mise en œuvre du projet D’ici, ça ne paraît pas si loin.

Sont particulièrement remerciés : Matthieu Bergeret – architecte/scénographe. Fred Corbion – réalisateur/ musicien. Luc Gwiazdzinski – géographe. Cyrille Latour – réalisateur/monteur. Émmanuelle Saucourt – ethnologue de l‘oralité.