ParisBerlin>fotogroup, association à but non lucratif fondée par Christel Boget, commissaire d‘exposition, est une plateforme qui s’engage depuis 20 ans à montrer et à promouvoir la photographie contemporaine tant sur l’axe Paris-Berlin qu’en Europe. Depuis 2001, l’as- sociation ParisBerlin>fotogroup, basée en France et en Allemagne, a acquis une expertise dans l’organisation d’expositions et d’événements. Elle a mobilisé nombre d’auteurs photographes et d’institutions dans la mise en commun de leurs fonds mais aussi de créations spécifiques dans le but de documenter des thèmes précis. Les travaux des photographes sélectionnés en fonction des thématiques choisies bénéficient d’une diffusion sous forme de projections, d‘expositions, d‘éditions.

Depuis 2015, ParisBerlin>fotogroup a donc fondé le concept d’exposition FOTOHAUS | PARISBERLIN en invitant régulièrement des institutions françaises et allemandes à collaborer aux projets artistiques. ParisBerlin assure le commissariat des expositions, la coordination des projets artistiques, l’organisation des workshops, des lectures de portfolios ainsi que la publication de catalogues et de livres.

L‘association est aussi à l’origine depuis 2014 du festival Mois de la photographie-OFF à Berlin