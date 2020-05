Appel à candidatures pour la Bourse du Talent

Le temps est venu pour les jeunes photographes de nous envoyer leurs plus beaux travaux et tenter de remporter la Bourse du Talent. Le prix international est organisée par Photographie.com, Picto Foundation, la Bibliothèque nationale de France, la SAIF, PixTrakk, Lumière Ilford, le Musée Réattu, la Maison de la Photographie, avec le soutien de la Fondation Louis Roederer, Expo Z, FishEye, CIPA, DIPE, Commun’s, le Club des Mécènes de la Bourse du Talent et Paris Virtuels. La Bourse du Talent soutient chaque année la photographie émergente et vise à récompenser le talent des jeunes artistes dans quatre champs : reportage, mode/transversalité, portrait et paysage.