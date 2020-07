Muriel Toulemonde & Christian Gattinoni EN

Rendez-vous entre le photographe et critique Christian Gattinoni et Muriel Toulemonde

Christian Gattinoni Merci de nous accueillir à l’archevêché d’Arles pour cette exposition qui est pour moi à un titre qui m’interroge Passe-temps. En la visitant visitant, j’ai ressenti quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus vital et ce terme m’interroge.

Muriel Toulemonde C’est l’expression Passe-temps, Killing time, c’est effectivement une anxiété du temps qui passe et un constant que l’on crée du temps qui passe, mais Killing time c’est aussi tuer-le-temps, et tuer le temps c’est toute la partie d’invention qui peut exister dans l’atelier à travers le faire.

CG Nous sommes ici non plus dans l’atelier mais quasiment puisque c’est un rouleau, un rouleau de papier photographique mais qui le montre pas de photographie, mais un dessin.

MT Les fonds de rouleaux photos sont importants puisque que sont les fonds sur lesquels vient se projeter une image, une image mentale. Moi je les utilise effectivement pour dessiner c ’est un dessin simultané à deux mains. Ce qui produit le dessin c’est beaucoup plus l’énergie du trait, l’intensité d’un tracé plutôt qu’une volonté de représentation.

CG En même temps il y a quelque chose de très organique.

MT Il y a toujours quelque chose d’organique du fait de la simultanéité.

CG Par contre, là, on retrouve presque le studio photo avec ce rouleau.

MT Oui, c’est le studio photo, ces fonds photos servent parfois à être des fonds photos ! Et en l’occurence, ce fond je l’ai retrouvé au moment où j’ai repris le dessin de manière plus intensive et pour moi il y faisait un lien très matériel avec la question de la temporalité, entre la vidéo, le déroulé de la vidéo, son défilement et puis ce défilement du rouleau qui permet de dessiner sans interruption.

CG Nous sommes ici devant une série de dessins qui évoquent le corps féminin, je dirais vu de l’intérieur par une femme mais aussi nous approchons une certaine corporalité.

MT C’est toujours un dessin simultané à deux mains d’où la question justement de l’organique qui apparaît et finalement le féminin ils arrive un peu par inadvertance si l’on peut dire. Mais en tout cas il est assumé dans le titre qui par exemple dit principe féminin ou alors organigramme féminin dans une idée que le féminin serait multiple.

CG Contrairement au masculin qui dans un dessin est unique.

MT Oui, dans un autre dessin de l’exposition ! C’est vrai qu’il est important de montrer toutes sortes d’œuvre de différentes époques, qui font sens qui font travail ensemble et qui pour la première fois sont rassemblées. C’est une volonté avec la commissaire de l’exposition Mélanie Bélu d’essayer de rassembler dans cette espace qui nous était proposé par la ville d’Arles et qui un espace est assez important. On pouvait mettre en relation ces vidéos plus ancienne sur la ligne du corps, du corps à l'entraînement, de la gestuelle, du corps en soin et puis ce nouveau travail de dessin qui convoque aussi le corps, le mien cette fois-ci, dans sa dimension physique, dans son envergure, on va dire aussi, totale.

CG Finalement le temps qui passe qui se nourrit d’œuvre qui se nourrit de différentes techniques apporte aussi quelque chose qui est assez étonnant c’est cette continuité du travail et cette continuité du vivant qui fait œuvre. Donc merci pour cela.