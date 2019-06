Vous êtes sur la Francilienne

La Francilienne, dont la création se situe au

début des années 70, et anciennement connue sous

le nom de « rocade interdépartementale des villes

nouvelles », désigne un ensemble de 160 kilomètres

de voies rapides d’Île-de-France.

Depuis de nombreuses années, je photographie cette route et les communes qui la jalonnent. De prime

abord, depuis Les Ullis jusqu’aux abords d’Argenteuil, la Francilienne - tout d’abord Nationale 104

puis Autoroute A104 - ne se distingue en rien d’une autre route. La Francilienne traverse des

espaces boisés, des zones industrielles, des zones de commerces, des communes de taille moyenne, des

villes nouvelles, tout un ensemble d’espaces qui n’ont rien d’identitaire.

La banalité de cette route sans histoire retient pourtant toute mon attention.

Peut-on faire de la Francilienne une légende digne de la route 66 ?

Que se passe-t-il là où il ne se passe rien ?

Si la Francilienne n’est qu’un décor, c’est donc un territoire de fiction idéal, un terrain vierge à remplir.

Comme un immense studio de cinéma à ciel ouvert, je photographie les maisons comme si j’étais en

repérage, je visite les centres commerciaux comme autant de lieux exotiques.

Comme des barrières infranchissables, la délimitation du territoire de la Francilienne restreint le

champ d’action des protagonistes. À l’image des notables de « L’Ange Exterminateur » de Louis Bunuel,

incapable de quitter le salon d’une grande demeure bourgeoise, les Franciliens développent des

attitudes, des espoirs, des vies. Qu’ils soient conscients ou non d’être bloqués, chacun développe un

comportement endémique. Ceux qui s’évertuent à franchir les limites, ceux qui s’en satisfont, ceux qui

refusent d’y croire, ceux qui ne le savent pas, ceux qui au contraire y trouvent leur terre promise,

tous ces personnages sont la somme des résidents de la Francilienne.

En injectant de la fiction dans un milieu «hyper réel», fonctionnel, dénué de romance, je m’attache à

confondre le factuel et l’invention, à associer le reportage et la fiction de telle sorte qu’il importe

peu d’en extraire le vrai du faux. En inventant une multitude de personnages, du plus authentique au

plus fantasque, en leur attribuant des comportements et des aventures, et surtout en les impliquant dans

un monde unique, un espace redéfini, limité par des frontières inventées, je tente de constituer

une légende contemporaine qui se situe sur une route reconsidérée.