Entre le Béton

La première chose que m'a attirée était les formes architecturales. En tant que banlieue parisienne, comme les département du 92 ou 93, la province de 94 est l'un des sites de mise en œuvre du projet gouvernemental de construction d'après-guerre, des bâtiments en béton des années 50 à 70.

En tant que matériau de construction bon marché, le Béton-brut a été largement utilisé pour résoudre le problème de la pénurie de logements après guerre. Ses caractéristiques brutes, originales, simples et sans prétention s'expriment pleinement. Ces bâtiments ressemblent à un "nouveau type de pierre"ou à une montagne et à une forêt, et les ensembles qu’ils forment sont isolées, pareils à une réserve naturelle.

À cette époque, les architectes étaient quelque peu influencés par le progressisme et par certaines tendances socialisantes, de sorte que l'architecture devoir satisfaire à une objectivité scientifique et pragmatique,

et mener à bien leur sincérité : Il ne doit pas être recouvert et les matériaux utilisés ne sont ni réservés ni décorés.

L’idée du bon cadre de vie se vient de l'égalité de partager et de coopération : tout le monde peut réaliser en travaillant dur. Le cœur des gens est comme une terre sèche, après s'être baignée sous la pluie selon des plan et projet du gouvernement qui est destiné à reconstruire une belle vie, les gens se sont déplacés dans les collines de ciment sur le bord de la ville.

Cependant, le jardin sur le toit, qui symbolise le monde spirituel, ne peut pas modifier la réalité :l'environnement de logement limité et les inconvénients causés par les formes compliquées sont gênants. Le faible taux d’emploi et l’accroissement de la criminalité ont rendu notoires certains endroits de la banlieue.

Aujourd'hui, dans ces ensembles d'architecture monumentale est remplie d'une vision dystopique.La vague est passée, nous enlevons toutes les influences historiques, esthétique des architectes est vraiment reconnus et appréciez, "La forme de l’art est supérieure au contenu.”, ont déclaré Sontag.

Les banlieues sont une expression concentrée des logements socials, c'est universel dans le monde.Deux villes, même dans des pays différents, ont des climats similaires, par exemple, la plupart du temps il fait froid, ce qui rend leurs produits agricoles et direction du développement économique très similaires, les habitudes alimentaires et de vie des gens vont suivre cette raison.

Il y a de grands supermarchés, de grands centres commerciaux, des usines, des voies ferrées et des autoroutes dans touts les banlieues. Nous plantons les mêmes graines dans le monde entier, elles se transforment à nombreuse banlieues et les villes satellites en même forme, juste les gens qui y vivent sont différentes par des couleurs de peau et des cultures divers.

Donc, quand j'étais dans le centre commercial de Créteil, je ressentais l’odeur d’une librairie que je visitais auparavant dans l'enfance. Ou quand je me sens très attaché par l'arôme de la pizza au four sur la place devant l'hôtel de ville d’Ivry. La nostalgie provoquée par la sympathie peut être seulement l’illusion de goût du béton, du métal ,de la chimie des détergents et des farines et les bois brûlants mélangés dans une saison spéciale.

Et ce sentiment m'a conduit de rechercher de plus de connexions avec ce pays. Comme la pensée de Hegel “à la recherche de nous-mêmes dans d’autres”.Toutes les destinations spirituelles sont des réponses d’enfance.