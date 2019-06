La série « Seeing Beyond » est un projet non défini que j’ai commencé depuis mon arrivée en France. Réalisées sur douze ans entre 2007 et 2019, la vingtaine d’images réunies ici frappent par leur esthétique sculpturale en noir profond, en blanc agressif et insistent sur la fragmentation, la mise en relief et sur la qualité de la matière. Au-delà de l’anecdote, les photographies ne semblent pas rendre compte de l’instant présent mais d’un monde imaginaire, spirituel, en s’imprégnant d’une atmosphère hors du temps.

Ce travail est sur les superstitions coréennes et provient de mes propres souvenirs d’enfance, du temps passé à observer quelques rites d’offrandes pratiquées à la maison par ma mère. Par exemple, l’accrochage d’un merlan séché avec ses dents affilées au-dessus d’une porte d’entrée protégeait la maison le jour et la nuit, car les poissons avec leurs dents agressifs montrent leur force face au mauvais sort et s’endorment les yeux toujours ouverts. Également, le fait de poser des assiettes de gâteau de riz recouvert d’un glaçage de haricots rouges dans chaque pièce, avant de le déguster, écarte le mauvais sort et la maladie. La couleur rouge est avant tout une couleur de protection dans mon pays.

Pendant mon enfance, j’ai été également fasciné par deux figures énigmatiques et imaginaires qui apparaissent dans la mythologie coréenne. L’une est appelée haetae (해태) et ressemble à un lion recouvert d’écailles avec une corne sur le front. Elle est considérée comme l’animal « omniscient », capable de distinguer la vérité ou le bien du mal et elle protège les bâtiments du feu et des catastrophes naturelles. L’autre est une sorte de gobelin de nuit effrayant appelé dokkaebi (도깨비) à l’aspect grotesque et humoristique, qui fait des plaisanteries aux mauvais gens ou enrichir les bonnes personnes. Elle est plus particulièrement en rapport avec la peur du monde des ténèbres et de la mort.

Sous l’influence inconsciente du chamanisme coréen, à l’affût d’une expérience surnaturelle et fantastique en contact avec dix mille esprits qui vagabondent, je photographie de manière vernaculaire, en noir et blanc, dans une matière très contrastée et dense, et en prenant la lumière d’un flash ou du clair-obscur afin de décortiquer et dévoiler les choses cachées au monde extérieur.

Se référant à mes propres expériences dans la vie quotidienne comme la mort de mon chat à la suite de la chute d’un balcon, ou à des peaux mortes causées par une infection de ma main droite, mon attention s’intéresse à une transition vers un état futur après la mort.

Par ailleurs, notre regard est invariablement attiré par le cadrage en gros plan qui permet de fragmenter le corps humain et d’évoquer un sentiment de malaise plus ou moins palpable, comme une « inquiétante étrangeté » rendue par la négation de la forme, par l’annulation des identités sexuelles ou par l’effacement du visage humain.

Mon propre corps présenté comme un objet non-vivant et la présentation des autres modèles humains également transformées en objet inanimé ou en posture animalière nous laissent apercevoir les puissances spirituelles. En effet, posés sur des autels comme des offrandes ou en état chamanique, ils nous rappellent le fondement de l’animisme qui considère une âme à chaque entité du vivant et du non-vivant. C’étaient pour moi des rites personnels dans une continuité temporelle entre la vie et la mort, l’âme et l’esprit, les vivants et les morts. Par conséquent, l’apparition de l’animisme dans mon travail a pour but de donner au monde équilibre et harmonie.

Les lumières nocturnes viennent sensibiliser la rétine en évoquant un sentiment étrange, énigmatique voire inquiétant. La série « Seeing Beyond » nous invite à sortir d’une figure vouée à la représentation comme s’il s’agissait de laisser apparaître une sensation inopinée, hors de contrôle. Les rapprochements formels entre les corps vivants et les éléments naturels pousseraient l’image vers un au-delà de temporalité universelle tout en gardant un monde spirituel et énigmatique.