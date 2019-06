Guajiros | Pierre-Elie de Pibrac

BT78

Guajiros (mot tiré de l’américain War Heroes, surnom donné aux campecinos qui ont participé à la guerre d’indépendance de José Marti contre l’empire espagnol en 1895) est une série sur l’identité et la fierté des Cubains du sucre réalisée dans des bateyes (villages) de centrales sucrières à Cuba. Elle est à la fois anthropologique et sociale car composée de 42 portraits représentants les différents profils de Cubains nés du métissage qui s’est réalisé autour des plantations de cannes à sucre depuis le XVIème siècle. J’ai souhaitée utiliser une chambre pour prendre le temps de composer et d’échanger avec eux dans un contexte ou l’anxiété de s’adresser longuement à un inconnu par peur de la délation est palpable. Lors de chacune de mes arrivées dans un bateye, j’ai été arrêté et questionné pour savoir si je n’étais pas un contre révolutionnaire, ce qui rendait le contact délicat avec la population. Chacun craignait d‘être dénoncé s’il discutait avec moi et acceptait de poser pour moi de longues minutes surtout avec un appareil aussi imposant qu’une chambre. C’est pourquoi ceux que j’ai pris en photo ont réellement décidé de témoigner à travers leur portrait et en ont fait un acte symbolique fort.

Mais cette série présente également de manière détournée l’influence de la propagande du Parti sur l’identité de chaque Cubain. La Révolution castriste est intégrée dans le quotidien des Cubains et intimement liée à leur identité. En effet, par l’omniprésence d’immenses affiches placardées dans toute l’île, par la propagande radio, audiovisuelle et dans les journaux, les Cubains sont depuis toujours nourris par les valeurs de la Révolution et le sens du devoir. Cuba est Fidel et Fidel est Cuba. L’appareil est bien huilé, le Líder Máximo l’a lui même dit, « la propagande ne peut être abandonnée, pas une seule minute, car elle est l’âme de notre lutte ».

A travers un cadrage serré et en les photographiant devant leur maison aux murs souvent décrépis mais colorés, j’ai souhaité immortaliser chacun de ces visages dans son cadre naturel, dans l’environnement qui lui est propre afin qu’il en ressorte plus de sincérité, de vérité et ainsi capturer le caractère unique de chacun d’eux. Chaque photo a été prise après que les sujets aient repeint leurs maisons pour qu’elles soient parfaites pour la célébration de l’anniversaire de la Révolution qui a lieu chaque 1er janvier. Peindre sa maison avant le 1er janvier de chaque année est obligatoire pour les Cubains car, par la couleur, le Parti montre que tout va bien. Cette utilisation de la couleur à Cuba est partie intégrante de la propagande castriste. Les murs aux couleurs vivent sont aujourd’hui très emblématiques de Cuba.

Enfin, en se rapprochant de l’image, le regardant peut découvrir un texte en filigrane, imperceptible au premier regard, puisqu’il se confond avec le sujet de référence, il se découvre au fur et à mesure que le regardant s'avance vers la photographie. A travers ce texte, j’ai souhaité aller au-delà du simple portrait au sens où un message y demeure caché. Le regardant va devoir en déchiffrer les codes. Ces phrases, choisies avec minutie, proviennent des discours de propagande de Fidel lourdement encrés dans l’identité cubaine. Pour que le regardant puisse comprendre et rentrer dans la vérité de chaque sujet, découvrir ce qu’ils souhaitent exprimer, il va devoir faire l’effort de se rapprocher. C’est au plus proche des œuvres qu’il comprendra qui sont les Guajiros et ce dont ils veulent témoigner.