Né en 1979, le photographe français William Bunel sort diplômé en 2003 de la Haute école André Vésale de Liège puis rejoint l’atelier photographique Vol de nuit à Marseille, ville dont il est originaire et où il réside désormais. Au coeur de la démarche du photographe, on trouve la présence discrète mais non moins constante de l’humain, comme en témoigne l’une de ses premières séries, Les Absents, exposée par Jane Evelyne Atwood au Rendez-vous Image à Strasbourg en 2013.