Anni Kinnunen

Visual artist

Date of birth 10.7.1978, Oulu, Northern Finland Lives and works in Oulu

Jaalakuja 4, 90510 Oulu, + 358 405944133 www.annikinnunen.com / annikinnunen@gmail.com

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2018 The Great Escape, Oulu Museum of Art, Oulu, Finland

2017 Butterfly Effect, Oulu Zoological Museum, Oulu, Finland

2017 Odd Familiar, Mustasaari Gallery, Oulu, Finland

2017 Odd Familiar, ARTag Gallery, Helsinki, Finland

2016 Personal Landscape, Gallery Myötätuuli, Raahe, Finland

2016 Poetry of Breathing, Mustasaari Gallery, Oulu, Finland

2016 Personal Landscape, Palazzo Baronale, Calcata, Italy

2015 Personal Landscape, ARTag Gallery, Helsinki, Finland

2015 Teoksia, Mustasaari Gallery, Oulu, Finland

2015 Odd Familiar, Youkobo Art Space, Tokyo, Japan

2014 Personal Landscape, Gallery Berner, Turku, Finland

2014 Personal Landscape, Studio Art Centers International Gallery, Florence, Italy 2013 Personal Landscape, Mustasaari Gallery, Oulu, Finland

2013 Personal Landscape, Finnland-Institut, Berlin, Germany

2013 120 km/h, Oulu Regional Museum of Art, Finland

2012 Nordisk Landscape, Never Grow Old, Oulu, Finland

2011 Personal Landscape, Harmaja Gallery, Oulu, Finland

2011 Moths, Kellari Gallery, Oulu, Finland

2009 120 km/h, Arthouse Nahkuri, Kärsämäki, Finland

2009 Gravity, Oulu railway station tunnel, Oulu Museum of Art, Finland

2009 120 km/h, Gallery Sinne, Helsinki, Finland

2008 120 km/h, Old Town Hall Gallery, Turku, Finland

2008 120 km/h, Black Island Gallery, Oulu, Finland

2008 120 km/h, Katve Gallery, Rovaniemi, Finland

2008 120 km/h, Rantagalleria, Northern Photographic Centre, Oulu, Finland 2005 Kuvia, Kummigalleria, Northern Photographic Centre, Oulu, Finland

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2018 Then / Now - Perspectives On Memory, Vyborg Castle Gallery, Vyborg, Russia

2017 Then / Now - Perspectives On Memory, Rosphoto State Museum and Exhibition Centre for Photography, Saint Petersburg, Russia 2017 Signature, ARTag Gallery / Habitare Fair, Helsinki, Finland

2017 Vielä hetki lapsena, Finnish State Art Collection, Heinola Museum of Art, Finland

2016 Läsnä, Art Center Haihara, Tampere, Finland

2016 The Snowball Effect 3 – The North Finland Biennal, Kemi Museum of Art, Finland

2016 Works on Paper, DLUL-Gallery, Ljubljana, Slovenia

2014 Keep Your Tail Up! – Greetings from Cats and Dogs, Oulu Museum of Art, Finland

2014 The Snowball Effect – The North Finland Biennal, Rovaniemi Art Museum, Finland

2014 Aristi Per Vico Piave, Palazzo della Provincia di Matera, Italy

2013 City of Dreams, Mäntän kuvataideviikot, Pekilo, Mänttä, Finland

2013 Magic and Dreams, Centre d’art Dominique Lang et Nei Liicht, Dudelange, Luxembourg

2013 Narrow and Wide, IX Gallery, Contact Photography Festival, Toronto, Canada

2012 Earth/Body/Mind, Kathmandu International Art Festival, Kathmandu, Nepal

2012 PolArt2K – 21st century Nordic political art exhibition, Kemi Art Museum, Finland

2012 The Snowball Effect – The North Finland Biennal, Oulu Museum of Art, Finland

2012 Syystä, Art Museum Oskar Jauhiainen, Kiiminki, Finland

2012 Our Second Nature, Oulu Museum of Art, Finland

2011 Strange Ways, 65°N Group, Gallery Myötätuuli, Raahe, Finland

2011 From Forest, Art Center Haihara, Tampere, Finland

2011 OTS exchange exhibition, Art Center Ahjo, Joensuu, Finland

2010 Strange Ways, 65°N Group, Kanneltalo Gallery, Helsinki, Finland

2010 Oulu Artists ́Association NOW, Valve Gallery, Oulu, Finland

2010 Arctic Heat, Finnland-Institut, Berlin, Germany

2010 Horizon, Art Museum Oskar Jauhiainen, Kiiminki, Finland

2010 Art on Speed, The Ulrich Museum of Art, Wichita, USA

2010 Rajoilla, Aine Art Museum, Tornio, Finland

2010 New members of The Oulu Artists’ Association, Valve Gallery, Oulu, Finland

2009 The 114th Annual Exhibition of Finnish Artists "Youth 2009", Kunsthalle, Helsinki, Finland

2009 Street Galleries, Eerikinkatu, Helsinki, Finland

2009 Season of Frost, jubilee year of Finnish photography, Oulu Museum of Art, Finland

2009 Northern Life, Medium Art Center, Beijing, China

2008 Live Herring, Jyväskylä Art Museum, Finland

EDUCATION 2003-2008 2000-2001 1998-2000

Degree programme in communication at Oulu University of Applied Sciences, Finland, visual communication Visuaaliviestinnän Instituutti, Tampere, Finland, apprenticeship training school of professional photography

Vocational school of Northern Ostrobothnia, Oulu, Finland, image processing and digital imaging

MEMBERSHIPS

The Union of Artist Photographers in Finland, The Oulu Artists’ Association

CONFIDENTIAL POSTS

Northern Photographic Centre, board of directors 2005-2012, Northern Photographic Centre, Exhibition Committee 2012-2013

WORKS IN COLLECTIONS

Finnish State Art Collection, Oulu Museum of Art, Adolescent Psychiatry Clinic in Oulu, Playsign Oy, Finnish Institute in Japan, Youkobo Art Space in Japan and private collections

BOOKS

2013 Personal Landscape / Kerber Verlag

2007 120 km/h, thesis /Oulu University of Applied Sciences

RESIDENCES

2016 Cité des Arts, Paris, France

2016 Väinö Tanner Foundation, Mazzano Romano, Italy

2015 Arts Promotion Centre Finland’s artist residence in Berlin, Germany 2015 Youkobo Art Space, Tokyo, Japan

2014 Arts Promotion Centre Finland’s artist residence in Matera, Italy

GRANTS

2017 Finnish Cultural Foundation, project grant

2016 Arts Promotion Centre Finland, one year working grant

2016 Arts Council of Finland, Public Display Grant for Visual Artists

2016 Valistustalo of Oulu, project grant

2016 The VISEK Centre for the Promotion of Visual Art, project grant for a group

2015 City of Oulu, project grant

2014 Arts Promotion Centre Finland, Northern Ostrobothnia and Kainuu, one year working grant 2014 Arts Promotion Centre Finland, National Council for Photographic Art, project grant

2013 Frame Visual Art Finland

2013 Patricia Seppälä foundation, project grant

2013 City of Oulu, project grant

2013 Arts Promotion Centre Finland, Grant for cultural exchange

2013 Arts Promotion Centre Finland, National Council for Photographic Art, quality support 2012 Arts Council of Finland, Public Display Grant for Visual Artists

2012 Arts Council of Finland, National Council for Photographic Art, project grant

2010 Arts Council of Finland, National Council for Photographic Art, Year State Grant to Artist 2010 Arts Council of Finland, travel grant

2010 Arts Council of Finland, Public Display Grant for Visual Artists

2010 Arts Council of Oulu province, project grant

2010 City of Oulu, project grant

2009 The Art Society of Finland, Young Artist ́s Grant

2009 Arts Council of Finland, travel grant

2009 Arts Council of Oulu province, project grant

2008 City of Oulu, Young Artist’s Grant

2007 North Ostrobothnia Regional Fund, project grant

EVENTS

2017 Art Fair Suomi, Cable Factory, Helsinki, Finland

2015 Art Fair Suomi, Cable Factory, Helsinki, Finland

2014 Frankfurt Book Fair, Kerber Verlag Publishing House, Frankfurt, Germany

2014 Photographic Art Fair Estonia

2013 Art Fair Suomi, Cable Factory, Helsinki, Finland

2012 30 minutes of Orchestra, video screening, Studio Cinema, Oulu

2012 Art Path exhibition, Oulu Arts Night, Finland

2012 The Common Responsibility Campaign exhibition, Oulu City Library - Regional Central Library, Finland 2011 Art Fair Suomi, Cable Factory, Helsinki, Finland

2011 ArtOulu, Valvegalleria, Oulu, Finland

2010 ArtOulu, Valvegalleria, Oulu, Finland

2009 Art Fair Suomi, Cable Factory, Helsinki, Finland